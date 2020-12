Vestsjællands Brandvæsen var onsdag og torsdag ude til to skorstensbrande, som begge var lidt mere besværlige end sædvanligt.

Skorstensbrande var svære at få bugt med

I første omgang var antagelsen, at der var brand i selve bygningen. Det skyldtes, at der var en del røg i stuen, men det kunne dog ikke umiddelbart konstateres, hvor røgen kom fra.

Da brandmandskabet fra stationerne i Mørkøv og Holbæk ankom, blev det opklaret, at røgen stammede fra skorstenen.

- Det viste sig at være en kraftig skorstensbrand, der var svær at få bugt med. Skorstenen var flækket, og beskeden var, at der ikke kan fyres mere, før den er blevet synet af en skorstensfejer, fortæller brandvæsnets indsatsleder på opgaven, Jan Bruun.