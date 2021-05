Skoler gør klar til at byde de store elever velkommen tilbage

Da område- og skoleleder Per Gjerrild, Kildedamsskolen og konstitueret område- og skoleleder på Holbæk By Skole, stod op tirsdag, var det til den glædelige nyhed, at grundskoleelever fra 5. til 8. klasse skal tilbage til klasseundervisning på fuld tid. Men før dørene åbnes til klasselokalerne, har han brug for at få mere information om retningslinjer og krav.