Skoler får økonomisk håndsrækning

Holbæk - 04. december 2017 kl. 15:15 Af Christina Quist

De seneste år har folkeskolerne i Holbæk Kommune haft mere end svært ved at overholde deres budget. Samme tendens ser ud til at fortsætte i år. For som tingene ser ud lige nu, vil folkeskolerne have et merforbrug på 19,1 millioner kroner ved årets udgang. Det viser Budgetrevision 4.

Men i modsætning til tidligere år vil merforbruget ikke blive skubbet videre som »gæld« til næste års budget.

For de andre områder indenfor politikområdet »Skoler« har brugt færre penge end budgetteret. Det betyder, at det samlede merforbrug kommer ned på 15 millioner kroner.

Derudover vil Holbæk Byråd formentlig senere i denne måned godkende Budgetrevision 4, og dét vil give 12,2 millioner kroner til skoleområdet. Dermed vil der samlet set »kun« blive overført et merforbrug på 2,8 millioner kroner til næste års budget.

Langt størstedelen af de 12,2 millioner kroner, som skoleområdet får tilført med Budgetrevision 4, kommer fra de i alt 50 millioner kroner, der er blevet sparet i årets løb ved at lave »indkøb og ansættelse med omtanke« samt ved at reducere sygedagpengene i Holbæk Kommune.

De 12,2 millioner kroner er ikke den eneste hjælp, folkeskolerne får.

For som følge af budget 2018 får Holbæk By Skole ekstra seks millioner kroner. Årsagen er, at skolen fra 2016 til i år har skullet reducere sine udgifter med cirka 18 millioner kroner.

Samtidig var det forventningen, at skolen ville komme ud med et merforbrug igen i år, ligesom skolen næste år vil være presset af, at skulle til at betale tilbage på et merforbrug, den tidligere havde fået udskudt.

Årets budgetoverskridelse på folkeskolerne skyldes blandt andet, at flere elever skal inkluderes.