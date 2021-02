Se billedserie Her ses Bjørn Condé Bech foran det i 2019 nye udslusningshus. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Skolen, der har været åben under corona

Holbæk - 19. februar 2021 kl. 19:35 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Som for alle andre børn og unge, har coronaen betydet udfordringer for eleverne på Undløse Skole-behandlingshjem. Selvom skolen er åben og har været det gennem hele coronakrisen, er hverdagen ikke helt, som den plejer. Børnene kommer fra mange dele af landet. Nogle bor på skolen, mens andre kommer og går hver dag. Der er altså en rigtig stor berøringsflade, og derfor har der været fokus på at gøre så meget som muligt for at mindske smitten, forklarer afdelingsleder Bjørn Condé Bech.

- Vi har spist i hold, og så har vi undladt at blande grupperne, siger han og tilføjer, at der kun har været et coronatilfælde med en smittet lærer.

Undløse Skole-behandlingshjem har eksisteret i over 100 år. Det begyndte som Undløse Drengehjem i 1918 og har i dag plads til 16 unge i døgntilbuddet og 24 i skolen. Børnene er mellem seks og 18 år og har i høj grad brug for stabilitet i deres hverdag, og derfor har coronaen da også været en udfordring.

Coronaen har resulteret i en omvæltning af hverdagen, og samtidig e de faste besøgsdage flere gange blevet aflyst. Det har været svært, men man har på Undløse Skole-behandlingshjem valgt at tage det som en positiv udfordring.

- Man tænker anderledes og finder på gode måder at være sammen på, fortæller Bjørn Condé Bech.

Coronaens begrænsninger har også flere gange sat personalet i situationer, hvor de har skullet tænke ud af de vante rammer. Nogle gange har de måttet være mere restriktive, end de plejer, mens det andre gange har været nødvendigt ikke at gå ind i konflikter.

- Når man har nogle boende, er der en årsag. Vi har hele tiden vidst, at vi har skullet holde den gående, siger Bjørn Condé Bech.

Netop det at personalet hele tiden har vidst, at de ikke blev hjemsendt har måske været med til, at de har kunnet holde humøret højt. For det har de, forklarer Bjørn Condé Bech.

- Der har selvfølgelig været nogle, der internt har udtrykt bekymring ved at komme på arbejde i disse tider, men jeg synes medarbejderne har klaret den her tid rigtig fint, siger han.