Steffen Lund, direktør på EUC Nordvestjælland, må ringe ud den fysiske undervisning i afdelingerne og i stedet indføre virtuel undervisning, hvilket i øvrigt var indledt i vidt omfang. Foto: Per Christensen

Skoleledere var forberedt på fysisk nedlukning

Holbæk - 10. december 2020 kl. 16:34 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det kommer ikke som den store overraskelse for et par af lederne af ungdomsuddannelserne i Holbæk, at der nu lukkes for den fysiske undervisning.

- Vi er glade for, at det kommer så sent på skoleåret. Vi havde troet, at det var kommet tidligere, siger Steffen Lund, der er direktør for EUC Nordvestsjælland med hovedafdeling i Holbæk og afdelinger i Audebo, Fårevejle og Kalundborg.

Allerede fra onsdag i denne uge gik EUC Nordvestsjælland over til virtuel undervisning i det omfang, det kunne lade sig gøre. Skridtet blev taget på grund af det stigende smittetryk og indførelsen af restriktioner i flere kommuner på Sjælland.

Derfor var man godt forberedt, da meldingen kom i dag, torsdag, om, at restriktioner udvides til flere kommuner.

- Vi havde i første omgang ikke indført virtuel undervisning på værkstederne og i laboratorierne, for det egner det sig ikke til. Men det bliver der også lukket ned for nu. Vi tænkte, det kunne ske, så vi har lagt så meget af værkstedsundervisningen som muligt tidligere på året, fortæller Steffen Lund.

Nogle af timerne flyttes til senere på skoleåret.

Ekstra støtte kobles på - Jeg er meget enig i beslutningen, og jeg er ikke bekymret for, at eleverne ikke skal nå at lære dét, de skal lære. Men jeg er bekymret for elevernes trivsel, og derfor er der koblet ekstra støtte på, siger EUC-direktøren.

EUC Nordvestsjælland havde på forhånd planlagt virtuel undervisning i første uge af januar, så første planlagte dag på skolen bliver mandag den 11. januar.

- Der kommer både jul og nytår, og nogle kunne måske finde på at møde andre, end dem de er vant til, siger Steffen Lund om årsagen.

HF-eksamener gennemføres på stedet Også på Stenhus Gymnasium i Holbæk var der planlagt fortrinsvis virtuel undervisning i den første uge efter årsskiftet.

- Nogle kunne være blevet smittet eller være bekymrede for at være blevet det. Så kan det være vanskeligt at koncentrere sig om undervisningen, siger rektoren på Stenhus, Per Farbøl.

Nu bliver det så allerede fra mandag, at den står på virtuel undervisning. Dog skal der stadig gennemføres eksamener på stedet. Både første og anden årgang på HF skal op i ét af fagene.

- Vi har nogle eksamener i hver dag i det meste af næste uge. Der er den fordel, at der er god plads til at sidde langt fra hinanden ved frokosten, for der kommer jo censorer udefra, siger Per Farbøl.

- Vi har været der før I folkeskolen skal elever fra 5. klasse og op fra mandag have virtuel undervisning.

- Der er almindelig skoledag i morgen, fredag. Vi vil også bruge en del af dagen på at iværksætte fjernundervisningen fra mandag for 5.-9. klasse. Men det er meget udramatisk, for vi har været der før og ved, hvad der skal ske, siger Per Gjerrild, område- og skoleleder på Kildedamsskolen, der omfatter skolerne i Vipperød, Ågerup, Tølløse, Stestrup, St. Merløse og Ugerløse.