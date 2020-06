Royal Danish Brass giver skolegårdskoncert på Jyderup Skole. PR-foto

Skolekoncerter i ny corona-venlig form

Holbæk - 10. juni 2020 kl. 08:49 Af Allan Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter tre måneders pause som følge af corona-­situationen er koncertarrangør Levende Musik i Skolen igen klar til at sende professionelle musikgrupper ud til landets skoler - nu til udendørs skolegårdskoncerter, oplyser arrangøreren i en pressemeddelelse.

I Holbæk Kommune får tre skoler i henholdsvis Holbæk, Udby og Jyderup besøg af grupperne Munch­Hausen og Royal Danish Brass den 11., 12. og 18. juni. Og det vækker begejstring.

Koncerter 11. juni kl. 10 og kl. 11. Koncert med Munch­Hausen for 1.-3. årgang og specialelever på Bjergmarkskolen.

12. juni kl. 10. Koncert med Munch­Hausen for 0.-6. årgang på Udby Skole.

18. juni kl. 8.45 og kl. 10. Koncert med Royal Danish Brass for indskolingen på Jyderup Skole. - Vi trænger virkelig til at have noget at se frem til i denne tid, hvor så meget er sat på pause. Alle børnene blev smadderglade, da jeg fortalte dem, vi skal have koncert snart. Og så er det første gang vi samler eleverne siden de kom tilbage efter påske, fortæller Katrine Colding Pedersen, lærer på Jyderup Skole.

Musik på skoleskemaet Skolegårdskoncerterne er arrangeret under Statens Kunstfond af det nationale kompetencecenter Levende Musik i Skolen, der årligt står bag omkring 2500 professionelle koncerter for børn og unge.

- Vi er glade for, at skolerne i Holbæk Kommune er med på at afprøve de her udendørskoncerter. Coronaen har virkelig været med til at understrege, hvor fællesskab-skabende musikken er, og hvor meget vi har brug for det fællesskab og den glæde, musikken giver. Derfor er vi ekstra glade for nu igen at kunne sende vores professionelle musikere ud, siger koncertdirektør Ebbe Høyrup fra Levende Musik i Skolen.

Flere koncerter næste år Om skolegårdskoncerterne er kommet for at blive, er endnu for tidligt at sige, men sikkert er det i hvert fald, at der næste skoleår også bliver fuld gang i musikken på Holbæk Kommunes skoler. Hele 57 professionelle skolekoncerter er allerede i kalenderen. Læs mere på lms.dk/find-koncert.