Skoleintras afløser bliver 10 uger forsinket

- Vi har lagt os i selen og har været helt klar til at starte Aula op her i Holbæk Kommune. Derfor er det brandærgerligt med denne forsinkelse. Både for vores ansatte, som har knoklet for at være klar og for forældrene, som har set frem til en mere enkel skole-hjem dialog. Vi går nu i gang med at informere alle forældre om, at Skoleintra fortsætter som hidtil, indtil Aula tager over, udtaler Julie Becher, som er chef for Læring og trivsel, i en pressemeddelelse.