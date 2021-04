Frihedsforsøget i Holbæk Kommune starter i august. Men allerede nu får skolerne lov til selv at beslutte, om de vil bruge nationale test i dette skoleår.

Skoleeleverne slipper alligevel for test i år

Holbæk - 19. april 2021 kl. 12:39 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Fra august og tre år frem får Holbæk Kommune næsten frie hænder på skoleområdet. Og nu får kommunen lov til at tyvstarte: Holbæk Kommune får lov til at droppe de omstridte nationale test i det indeværende skoleår.

Et flertal i kommunalbestyrelsen har længe haft et horn i siden på de nationale test, fordi de mener, at pålideligheden kunne være bedre.

Derfor har kommunen søgt om dispensation fra reglerne - i år med det ekstra argument, at Holbæk Kommune snart skal i gang med et frihedsforsøg, hvor skolerne kan ignorere en række statslige krav og regler, blandt andet kravet om national test.

I alt har op mod 25 kommuner i år søgt om at slippe for de nationale test. Men i starten af denne måned slog Undervisningsministeriet fast, at der skal laves nationale test.

At undervisningen af eleverne har været præget af corona, er ikke et argument for at droppe testen. Tværtimod er der ekstra grund til at teste for at se, hvor meget eleverne rent faktisk har lært, lød argumentationen.

Men nu har to kommuner alligevel fået dispensation, nemlig Esbjerg og Holbæk. Ud over Holbæk skal også Esbjerg Kommune de næste tre år drive folkeskole i frie rammer, og i de to kommuner giver det derfor ikke meget mening, at staten dikterer test, erkender undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Skoler bestemmer selv Det glæder borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), som har kommenteret sagen på Facebook:

- Det bliver på den måde de enkelte skolerne, der skal beslutte, om de vil tage de nationale test eller ej. Jeg bakker skolerne op, ligegyldigt hvad de vælger. For mig er vigtigheden her, at det bliver, som de mener er bedst. Det er frihed, og det tror jeg på.