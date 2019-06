For en del folkeskoleelever gælder det om at spidse blyanten og høre godt efter, for de bliver ofte testet. Foto: Peter Andersen

Skoleelever skal lave 26 frivillige nationale test

Ud over de 10 obligatoriske nationale test findes der nemlig også 26 frivillige nationale test. I Holbæk Kommune er kompetencen til at beslutte, om eleverne skal lave de frivillige test, lagt ud på skolerne. Og på blandt andet Katrinedalskolen og Kildedamsskolen er kan-test blevet til skal-test.

Når lille Lucas og Laura begynder i en kommunal skole, ved de, at de skal igennem 10 obligatoriske nationale test i deres skoletid. Går Lucas og Laura i en folkeskole i Holbæk Kommune, er der stor sandsynlighed for, at de skal igennem langt flere.

