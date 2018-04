Se billedserie Børnene skrev selv under på deres legitimationskort i forbindelse med »adoptions­ceremonien«. Det er børn fra to specialklasser på Kildedams­skolen i Ugerløse, som nu er ­blevet »adopteret« af Andels­landsbyen Nyvang i Holbæk.Foto: Palle Mogensen

Skoleelever adopteret af Nyvang

Holbæk - 19. april 2018

Elever fra 2. X og 3. X fra Kildedamsskolen i Ugerløse er nu blevet officielt »adopteret« af Andelslandsbyen Nyvang.

Det er meningen, at eleverne i forbindelse med adoptionen skal skifte skolebænken ud med besøg på Nyvang, hvor de skal leve som børn i 1940'erne og gå til hånde på forskellig vis.

Foreløbig er det aftalt, at børnene besøger Nyvang fire gange i løbet af sæsonen, og de skal blandt andet prøve at arbejde i brugsen og på husmandsstedet, hvor de skal være med til at fodre dyrene og arbejde i marken.

De kommer også til at prøve at blive undervist, som man blev i skolen dengang.

- Kontrakten løber over tre år, så vi kommer til at se en del til dem i de kommende år, fortæller projektleder Rikke Klith Jensen fra Nyvangs skoletjeneste.

Hun forklarer, at »adoptionen« er et helt nyt pionerprojekt, som gerne skulle munde ud i et større samarbejde mellem andelslandsbyen og kommunens skoler.

- Det er et spændende projekt, hvor børnene bliver en del af vores hverdag, ligesom vi bliver en del af deres.Samtidig giver det os mulighed på at kigge på vores skoletjeneste med andres øjne. Vi håber også, at børnene kan være med, når vi har forskellige events her i Nyvang, fortæller Rikke Klith Jensen.