Skole solgt til staten: Arbejdspladser på vej

Holbæk - 19. april 2018 kl. 10:02 Af Christina Quist

Den tidligere Østre Skole på Tidemandsvej i Holbæk bliver nu solgt.

Onsdag aften godkendte Holbæk Kommunalbestyrelse en aftale om at sælge Østre Skole på Tidemandsvej til Bygningsstyrelsen. Prisen er cirka 14 millioner kroner.

Det kommer ikke som den helt store overraskelse, at det er staten, som køber den gamle byskole. For som Nordvestnyt fortalte i sidste måned, havde staten tilkendegivet, at den kunne være interesseret i at købe byskolen. Årsagen er, at det allerede er blevet besluttet, at en del af de statslige arbejdspladser, der flyttes til Holbæk, skal ligge her. Den tidligere Østre Skole skal nemlig huse Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitut, Danida Fellowship Centre samt dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC), der efter sommeren skal huse den kommende sygeplejerskeuddannelse og en række andre kommunale aktiviteter, bliver boende i Bygning 4, der fortsat vil være kommunal ejendom.

Salget af Østre Skole glæder Holbæk Kommunes borgmester.

- Det har krævet års målrettet arbejde at nå hertil. Derfor er jeg også glad for, at vi nu kan godkende en salgsaftale og dermed skabe det fremsynede og spændende miljø inden for læring og uddannelse, som vi har ønsket i mange år", siger Christina Krzyrosiak Hansen (S) i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Lige nu høster vi frugten af et mangeårigt arbejde for igen at trække uddannelser og læring til Holbæk Kommune. Der er en ny sygeplejerskeuddannelse på vej på HUSC, og vi arbejder hårdt for at trække andre uddannelser til også. Samtidig får vi nu skabt et statsligt og kommunalt lærings- og uddannelsesmiljø på Østre Skole. Den slags betyder rigtig meget efter en årrække, hvor vi desværre har set uddannelser og læringsmiljøer forsvinde, fortæller borgmesteren.

De statslige institutioner flytter ind på Østre Skole, når der er foretaget en renovering og ombygning af de tidligere undervisningslokaler til kontorformål.