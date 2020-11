Skole klar igen efter corona-nedlukning

I fredags blev skoleleder på Ladegårdsskolen i Holbæk, Henrik Dahl, opmærksom på, at en elev på skolen var bekræftet smittet med coronavirus, mens en anden elev efter alt at dømme også var smittet. De to elever var fordelt på skolens to afdelinger på henholdsvis Vandtårnsvej og Kikhøjparken.