Skole fortsætter i talent-netværk

- Det er fantastisk at have mulighed for at udfordre de af vores elever, der har et særligt talent inden for et fag, på tværs af årgangene. Det giver et helt særligt fællesskab, at vi med en klar strategi og i samarbejde med forskellige andre interessenter kan give eleverne udfordringer, der kan være med til hele tiden at skærpe deres interesse for faget, siger Sarah Søndergård, Holbæk Private Realskoles talentvejleder, i pressemeddelelsen.