Skole får tilskud som lovet

Byrådet besluttede i sommer, at produktionsskolen skulle have et ekstra tilskud. Årsagen var, at NV-Pro/Campus, som opstod 1. januar i år efter sammenlægning mellem Produktionsskolen Holbæk og Nordvestsjællands Produktionsskole, skulle have et økonomisk råderum til at omstille sig og tilpasse sig en ny virkelighed som én skole. Men efterfølgende blev pengene altså »glemt«, da 29 ud af 31 byrådsmedlemmer vedtog et budget.