Skønhedsekspert går i dybden med hudpleje

Der bliver med garanti rift om billetterne til foredraget, eller rettere foredragene, med den kendte tv-skønhedsekspert Raz (Rasmus Bjørn Andersen) når han gæster Jyderup og holder foredrag i Skarridsøsalen mandag den 5. oktober. Raz er blandt andet kendt fra tv-serien Beauty Bosserne og Go'Morgen Danmark.

- Raz fortæller om sit iværksættereventyr og holder to forskellige foredrag, med en pause imellem. Han er jo kendt for sin produktserie, der er fremstillet af naturlige råvarer, som faktisk er så naturlige at man kan spise dem. Han vil med garanti blæse hele salen omkuld, for hans udstråling er helt unik, fortæller Louise Sørensen fra Hr. & fru Sørensens Urtehjørne, der sammen med Aviblu Sten & Krystaller er sponsor for Holbæk Radios arrangement med skønhedseksperten.

Raz (Rasmus Bjørn Andersen) fortæller selv at foredraget er delt op i to afdelinger. Første afdeling handler blandt andet om, hvordan man genopbygger huden generelt, i forhold til årets sæsoner og påvirkninger af blandt andet vejr og vind.

- Vi er nu gået ind i efteråret, hvor fingrenes hud begynder at sprække, skinnebenene begynder at klø, eksemen blomstrer op og så videre. Det er der i sig selv ikke noget underligt i, men hvordan vi vælger at genopbygge huden igen efter de forskellige påvirkninger, det er et valg vi kan tage - og jeg har altid været nysgerrig på at undersøge, hvordan man kan implementere naturens skatkammer i den optimale hudpleje og hudgenopbygning. Jeg klæder simpelthen folk på, til at gøre deres hud en kæmpe tjeneste, forklarer han til avisen.

Anden afdeling af foredraget er med hans egne ord lidt mere nørdet. Her vælger han at gå i dybden med de mest gængse problematikker. Det drejer sig blandt andet om hudens alderdomstegn, akne, rosasia, psoreasis og så videre. Her vil man få af vide hvad man kan gøre for at pleje huden bedst muligt, og hvilke former for produkter man kan bruge til de enkelte problematikker.

Det var faktisk skønhedsekspertens egen far, der i hans tidlige barndom vakte interessen for naturens skatkammer i forbindelse med helbredende og plejende egenskaber.

- Han havde en stor bog, som handlede om de egenskaber som planterne i den nordiske natur har, og jeg dykkede ikke bare lidt, men meget, meget, langt ned i den og lod min fascinere af den viden, jeg pludselig stod med, fortæller han.

Arrangementet starter klokken 19 og varer til klokken 21. Billetsalget er i gang.