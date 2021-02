Skøjtesøer er lukket igen

- Vi lukkede for adgangen til søerne igen onsdag morgen. For regnen og tøvejret var begyndt at smelte isen.Og det er da rigtig ærgerligt. Jeg var selv ude ved en af søerne på et tidspunkt, og der var masser af mennesker, fortæller Michael Nybo, der er teamleder i Holbæk Kommunes afdeling for drift og vedligehold.