Se billedserie En del mennesker havde lørdag fundet vej til søen i Østre Anlæg i Holbæk for at tilbringe lidt fornøjelig tid på den frosne sø.Foto: Palle Mogensen

Skøjterne får liv i Østre Anlæg

Holbæk - 14. februar 2021 kl. 13:43 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Søen i Østre Anlæg i Holbæk myldrede lørdag af liv.

Børn og voksne - både med og uden skøjter - vovede sig ud på isen på søen.

For den seneste tids frostvejr havde gjort overfladen hård som sten og sikker at gå på uden risiko for at gå gennem isen.

Allerede fredag havde kommunen lukket op for adgangen til tre af de fire kommunale skøjtesøer.

Tykkelsen på isen i søen i Østre Anlæg var således blevet målt til at være over 13 centimeter tyk, hvilket er nok til, at den sikkert kan bære både børn og voksne.

Som nævnt var der mange, som lagde vejen forbi søen lørdag. Nogle som en del af spadsereturen, andre havde taget skøjterne med for at løbe lidt på den frosne sø.

Blandt andet Gitte Holst og hendes to drenge, Lukas og Jonas.

De bor i Bjergmarken, og de havde derfor ikke så langt.

- Det var min mor, der ringede og fortalte, at skøjtesøen var blevet åbnet. Så det ville vi udnytte, fortalte hun.

Drengene begyndte at skøjte sidste år, og det foregik på skøjtebanen Isrosen på Markedspladsen.

- Men der er jo lukket, så det er heldigt, at vi kan komme her i stedet for, fortalte Gitte Holst.

Også kæresteparret Maria og Silas havde fundet vej til søen i Østre Anlæg.

- Vi havde set på Facebook, at skøjtesøen var åben, og da vi bor lige i nærheden, tog vi en hurtig beslutning og tog afsted. Men det er nu ikke sådan, at vi skøjter hele tiden, fortalte de i en kort pause, inden de igen gled ud på isen.