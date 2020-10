Efter overfaldet på en 18-årig mand i Nykøbing natten til 10. oktober 2018 ransagede politiet Bandidos? rockerborg i Østerstræde. I løbet af natten var to personbiler med anslået syv-otte personer ankommet til klubhuset. Anklageren mener, at i hvert fald den ene af bilerne, en Skoda, kan kobles til både Nykøbing-overfaldet og økseoverfaldet i Havevang tre dage tidligere. På billedet, der er taget under politiets ransagning 10. oktober 2018, ses de to omtalte biler. Foto: Morten D. Christensen

Skoda kan være kobling mellem Bandidos og to brutale overfald

Holbæk - 16. oktober 2020 kl. 17:57 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

En Skoda Fabia og en Suzuki Splash kan have central betydning i sagen om et voldeligt overfald på en 18-årig mand ved hans lejlighed i Nykøbing natten til den 10. oktober 2018.

Og for Skodaens vedkommende også i forbindelse med en episode tre dage tidligere, hvor tre teenagere blev slået med økser, hamre og bat i Havevang i Holbæk.

De to voldsepisoder er hovedforholdene i den verserende retssag, der udspringer af konflikten mellem Bandidos og Vang-gruppen i Holbæk for to år siden, og hvor fire Bandidos-tilknyttede mænd er på anklagebænken.

Hurtigt fokus på Bandidos Fredagens retsmøde handlede mest om Nykøbing-overfaldet, hvor den 18-årige ved 0.40-tiden den 10. oktober 2018 blev opsøgt i sin lejlighed, men flygtede ud af et vindue.

Nede på gaden forsøgte en person at slå ham i hovedet med en lang genstand, men han afværgede slaget og brækkede i stedet håndleddet.

Fire mænd tiltalt De fire tiltalte mænd, der ifølge anklagemyndigheden er tilknyttet Bandidos, er:

M (28 år), S (22 år), J (31 år) og A (28 år).

Alle fire er tiltalt for grov vold i forbindelse med økseoverfaldet på tre unge i Havevang i Holbæk søndag den 7. oktober 2018.

M og S er desuden tiltalt for grov vold mod en dengang 18-årig mand i Nykøbing tre dage senere.

Hertil er de i forskelligt omfang tiltalt for blandt andet ulovlige knive og våben samt tyveri, hæleri og hærværk.

Læs mere om anklagerne mod de fire mænd her. Anklagemyndigheden mener, at to af sagens fire tiltalte, 22-årige S og 28-årige M, var med til overfaldet på den dengang 18-årige, som ifølge anklagemyndigheden var tilknyttet Vang-gruppen.

De er også tiltalt for omfattende hærværk mod lejligheden og for at have stjålet blandt andet tøj og en iPhone fra den 18-årige. Begge nægter sig skyldige.

Under retsmødet kom der flere detaljer frem om, hvorfor Midt- og Vestsjællands Politi allerede i timerne efter overfaldet på den 18-årige rettede blikket direkte mod Bandidos' daværende rockerborg i Østerstræde i Holbæk.

Et vidne, der også mødte i retten og her gentog den forklaring, han gav til politiet for to år siden, havde hørt rabalderet, da lejligheden blev raseret, og kort efter havde han set, hvad han beskrev som en mørk personbil ræse væk i retning ud af Nykøbing.

Han havde ikke set bilmærket, men mente, at bilen var lidt høj og firkantet og kunne være en Suzuki.

Samtidig fik politiet konkrete oplysninger om, at gerningsmændene måske skulle findes i Bandidos-kredse. Derfor sendte politiet en patruljevogn til området ved den daværende rockerborg i Østerstræde i Holbæk for at observere.

Og klokken 2.15 skete der noget. Det fortalte den ene af de to politiassistenter, der havde holdt øje med klubhuset, da hun fredag var i vidneskranken.

- Vi holder i Brogade, da to biler kommer kørende i høj fart fra Havnevej og ind ad Brogade. De kører ind ad Østerstræde mod ensretningen og hen mod klubhuset. Vi kører hurtigt derhen, og vi ser, at nogle mænd stiger ud af bilerne og går ind i klubhuset. Min kollega og jeg bliver på stedet for at sikre, at ingen forlader huset, forklarede politiassistenten.

Hun mente, at der i den ene bil havde været fire personer, og i den anden tre-fire personer.

12 anholdt i rockerborg Efterfølgende kunne politiet konstatere, at de to biler, der ankom til rockerborgen og parkerede foran jernporten, var en lyseblå Skoda Fabia og en sølvgrå Suzuki Splash.

På baggrund af de forskellige oplysninger besluttede politiet at sende forstærkninger til Østerstræde for gå ind i rocker-klubhuset og foretage en ransagning.

Det førte til, at de 12 personer (politiet angav i sin tid i en pressemeddelelse antallet af anholdte til 13), der var til stede blev anholdt.

Blandt de anholdte ved den natlige aktion mod rockerborgen var tre af de fire mænd, der nu står tiltalt i sagen.

Og ved et efterfølgende grundlovsforhør blev den nu 22-årige S og 28-årige M varetægtsfængslet for overfaldet i Nykøbing, og S blev desuden som den første sigtet for at have været med i økse-angrebet på de tre unge mænd i Havevang. Det forhold er han altså nu tiltalt for sammen med sagens tre øvrige tiltalte.

Alle nægter sig skyldige.

Bandidos leverede video Bevisførelsen i retssagen er langt fra slut, og det er stadig et åbent spørgsmål, hvornår der falder dom, men det bliver med al sandsynlighed først engang i 2021.

Men anklager Annette Ahm lod dog ved allerede ved retsmødet fredag forstå, at politiet og anklagemyndigheden mener, at i hvert fald den lyseblå Skoda Fabia, som ankom til rockerborger midt om natten, også kan kobles til Havevang-overfaldet nogle dage forinden.

Her har vidner beskrevet, at de 10-15 overfaldsmænd - mange af dem uidentificerede - som gik til angreb på teenagerne ved busstoppestedet, kom kørende i to sorte biler og én lys bil. Nogle videooptagelser fra stedet lavet med mobiltelefon har vist noget tilsvarende.

Anklageren støtter sig også til andre videooptagelser, der kommer fra en noget uventet kant.

I forbindelse med ransagningen af rockerborgen den 10. oktober 2018 beslaglagde politiet nemlig Bandidos' eget videoovervågnings-anlæg og optagelser herfra.

Fredag brugte anklageren således en del tid på at afspille optagelser fra rockernes egen overvågning, der viste hvordan personer kommer og går i rockerborgen om eftermiddagen og først på aftenen søndag den 7. oktober 2018 - omkring det tidspunkt, hvor overfaldet i Havevang fandt sted.

En af videosekvenserne viser ifølge anklageren, at den lyseblå Skoda Fabia - kort efter, at en større flok personer har forladt rockerborgen - bakker ud fra parkeringspladsen ved siden af klubhuset.

Det sker omkring klokken 17.42 plus/minus to minutter, og det er kun ganske få minutter før, at overfaldet finder sted i Havevang - det er ifølge anklageskriftet omkring klokken 17.45.

Klokken 17.56 (igen med to minutters usikkerhed) ser man så en gruppe personer gå ind ad porten til klubhuset.

Anklager Annette Ahm ville fredag ikke sætte navn på de personer, hun mener, optræder på Bandidos-videoerne.

Men Martin Cumberland, forsvarer for den 31-årige J, lagde ikke skjul på, at hans klient var blandt personerne, men at han nægter at have noget at gøre med overfaldet i Havevang, og han er i øvrigt ikke tiltalt for overfaldet på den 18-årige i Nykøbing.

Efter fire retsmøder på fem dage i løbet af den seneste uge, er der nu pause i sagen frem til begyndelsen af november. Til den tid skal flere vidner i afhøringsskranken.

