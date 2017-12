Skimmelsvamp i præstegård

Præstegården i Soderup er ramt af skimmelsvamp og skal renoveres. Et arkitektfirma er i gang med at lægge en plan for arbejdet. Foto: Jørgen Juul

Holbæk - 04. december 2017 kl. 06:57 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er skimmelsvamp i præstegården i Soderup. Det bliver slået fast i en rapport fra Teknologisk Institut.

En renovering sættes derfor i gang, og sognepræst Lise Trap og hendes mande, Jakob Wolf, flytter midlertidigt fra Soderup.

De skal bo i en lejlighed midt i Holbæk, så længe arbejdet med at sætte præstegården i stand står på.

Et arkitektfirma er nu ved at lave en plan for arbejdet.

Det er derfor endnu for tidligt at sige noget om, hvor lang tid det vil tage, og hvor meget renoveringen kommer til at koste.

Renoveringen af boligen i Soderup får ingen indflydelse på Lise Traps arbejde i Soderup og Kr. Eskilstrup Sogne.

Der har gennem længere tid været problemer med indeklimaet i præstegården. Derfor satte menighedsrådet for nogle måneder siden gang i en undersøgelse af forholdene.

- Det er naturligvis ærgerligt, at det viste sig at stå så slemt til, lyder det fra Laila Bregner Carlsen, der er formand for menighedsrådet.

- Vi mener, at vi med undersøgelsen har udvist rettidig omhu. Ingen skal bo i et hus, hvor skimmelsvamp har et omfang, der er en trussel mod helbredet. Vi har været igennem en proces, hvor vi i tæt samarbejde med provstiet er nået frem til, at boligen skal fraflyttes og renoveringen sættes i gang omgående, siger menighedsrådsformanden.

Konfirmandstuen ligger i en bygning ved siden af præstegården og er ikke ramt af skimmelsvamp.