Skiftetid i flere partier

Hos Dansk Folkeparti er det Solveig Rasmussen, som trådte ud af helbredsgrunde. I oktober sidste år afløste hun den dengang nyvalgte ældreudvalgsformand Asbjørn Gerting Olsson. Men i aftes blev hun så afløst af Andreas Bering, som står til at sidde denne valgperiode ud for Dansk Folkeparti.

Næste måned sker der endnu et skift - denne gang hos De Konservative, hvor Michael Suhr igen forventes fit for fight. Mødet i går var således det sidste for Michael Suhrs vikar, Bent Brandt. I hvert fald på denne side af kommunevalget i november.