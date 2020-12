Alex Meldgaard Jørgensen kom fra Hedehusene og havde været forbi Falcks teststation i Ringsted, hvor køen var så lang, at han valgte at køre til Holbæk for at få en hurtig antigentest. Foto: Kenn Thomsen

Skiftede by og slap for mange timers kø til coronatest

Køen var for lang og bevægede sig ikke en gang i sneglefart. Derfor valgte flere at køre fra Ringsted til Falcks teststation i Holbæk. Et godt valg, ventetiden på at komme ind fra gaden for at blive lyntetstet var mandag formiddag omkring en time.

- Vi kom fem minutter efter, der var lukket op i Ringsted og kunne se, at det nok ville vare mindst to timer, måske mere. Vi tjekkede og fandt Holbæk, hvor vi var 10.15-tiden og kom til efter cirka en time, forklarede Alex Meldgaard Jørgensen, Hedehusene.

I alt tog det knap to timer, til han som forventet, men dog med lettelse, stod med et negativt testsvar.