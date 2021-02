Alt imens kajkonstruktionen er godt på vej til at være fornyet, og der lægges ny belægning på promenaden på Krags Brygge, ligger »Arwen« stadig uanfægtet ved kajen. Foto: Kaj Ove Jensen

Skibsruin klistrer til den nye fine kaj

Holbæk - 20. februar 2021 kl. 17:12 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Mens der sker store forandringer på havnefronten i Holbæk, så er noget stadig uændret. Det gamle passagerskib »Arwen« ligger troligt ved Krags Brygge, mens kajkonstruktionen er fornyet, og der lægges ny belægning på promenaden.

Holbæk Kommune har siden 2018 forsøgt at få fjernet det ramponerede skib med den afskallede blå-hvide maling, som mange ser som en øjebæ.

Det har flere gange set ud til at være tæt på, men hver gang er det glippet, blandt andet fordi nogle planlagte salg alligevel ikke blev gennemført.

For knap et år siden, 30. marts 2020, døde ejeren Henning Nyhuus, Frederiksberg. Det fremgår af Statstidende, at dødsboet i oktober overgik til insolvensbehandling efter en beslutning i Retten på Frederiksberg.

Dermed er boet altså insolvent, og det gør det givetvis ikke lettere at finde frem til løsning, hvor boet kommer til at betale for udgifterne i forbindelse med fjernelse eller ophugning af skibet.

Juraen skal afklares Havnemesteren i Holbæk Havn, Lars W. Hansen, forklarer, at han afventer en melding fra kommunens jurist, som forhandler med bobestyreren i dødsboet. Næste skridt afhænger af, hvad parterne finder ud af, og det er formentlig i høj grad et spørgsmål om, hvem der skal bære den økonomiske byrde.

- Til sommer skal vi forhåbentlig indvie havnen ef- ter renoveringen, og så skulle vi gerne have vraget væk inden da. Kommunen har brugt millioner på kajen og en ny belægning, og skibet er ikke noget, der er med til at forskønne havnen. Men der er nogle juridiske aspekter, der skal afklares først, siger Lars W. Hansen, der gerne så, at »Arwen« snart var fortid i havnen i Holbæk.

- Jeg kunne lynhurtigt få det hugget op, men der er nogle regler, der skal følges. Men jeg har svært ved at se, at det er Holbæk Kommunes skatteydere, der skal betale for nogle urealistiske drømme. Hvis der er nogen i den her verden, der synes, det skib er irriterende, så er det mig, siger Lars W. Hansen.

Han synes også, at der er andre eksempler på både, der ikke pynter i havnen, og som måske aldrig kommer ud at sejle igen.

Men der er ikke aktuelt gang i andre projekter med at få fjernet skibe fra havnen.

Det 30 meter lange og fem meter brede skib »Arwen« har ligget i Holbæk siden 2016. Ejeren fik ikke realiseret planen om at renovere det, og i 2018 satte han det til salg.

I flere omgang syntes et salg at være tæt på.

En dag i juni 2019 lå en båd klar på siden af »Arwen« for at bugsere det til Gilleleje. Men her blev der sagt klart nej til at modtage skibet, så små to år senere ligger det stadig i Holbæk.