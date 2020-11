Den 40-årige har erkendt omfattende skatte- og momssvindel, men blev ved Retten i Holbæk dømt for endnu mere. Nu vil han have Østre Landsret til at se på sagen.

Artiklen: Skattesnyd for millioner skal for landsretten

Dén historik har dog tilsyneladende ikke afskrækket 40-årige Kemal Cakar, Kalundborg, som tidligere på måneden igen blev dømt for skatte- og momsunddragelse - denne gang for 21,7 millioner kroner - og det kostede ham halvandet års fængsel.

Sidst han ankede en dom for skatte- og momssvindel til landsretten, fik han lagt et halvt års ekstra oven i de to års fængsel, Retten i Holbæk havde idømt ham i foråret 2017.

