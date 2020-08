Erik Filthuths personlige indkomst blev forhøjet med knap trekvart million kroner for to år efter Skats afgørelse i 2019. Han står her foran villaen på Kærsangervej i Holbæk.

Indkomst blev hævet med trekvart million

Erik Filthuth, der også er kendt som Filler, var direktør i og ejede fra 1985 til 2017, bo- og opholdsstederne Søbæk samt Søbækskolen, de fleste af årene med hovedkontor i Jyderup. Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en række dokumenter, som de seneste par uger har dannet baggrund for flere artikler om, hvad der ser ud til at være en sammenblanding af Erik Filthuths privatøkonomi med bo- og opholdsstedernes økonomi. Han har afvist at udtale sig til Ekstra Bladet. Men i en artikel i Nordvestnyt i lørdags sagde Erik Filthuth, at Skat har gennemgået de samme dokumenter, som Ekstra Bladet nu er i besiddelse af, og det kom der ikke nogen sag ud af, lød det.

Det var ikke en fuldstændig »blank påtegning«, Skattestyrelsen gav til Erik Filthuth, Holbæk, da myndigheden for lidt over et år siden kom med en afgørelse efter at have undersøgt hans private selvangivelser og regnskaberne i hans selskaber.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her