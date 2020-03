Det var i et buskads på Lindevej i Holbæk, at politiet efter en borgerhenvendelse fandt en skarpladt pistol i en plasticpose. Nu er en 17-årig dreng dømt for at være i besiddelse af pistolen. Foto: Morten D. Christensen

Skarpladt pistol fundet i busk: 17-årig idømt fængsel

En skarpladt pistol gemt i en plasticpose i en busk på Lindevej i Holbæk har kostet en 17-årig dreng to et halvt års fængsel og dermed en alvorlig plet på straffeattesten. Dommen faldt ved Retten i Holbæk i fredags, og ifølge anklager Camilla Kragh, Midt- og Vestsjællands Politi, modtog den 17-årige dommen, som på grund af drengens alder blev gjort primært betinget.

