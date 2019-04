Se billedserie Dukkefører Kenneth Baun viste efter Prop og Berta-forestillingen dukkerne frem for de nysgerrige børn i Skamstrup Forsamlingshus. Foto: Morten D. Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Skamstrup vil gøre noget for børnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skamstrup vil gøre noget for børnene

Holbæk - 27. april 2019 kl. 15:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I historien om Prop og Berta forsøger den udspekulerede heks Fullatrix at få de to venner til at flytte fra idyllen ude på landet, så hun kan have det hele for sig selv.

Det var dén historie, børnene i Skamstrup blev præsenteret for, da dukkefører Kenneth Baun lørdag formiddag underholdte med en god halv times dukketeater i byens forsamlingshus.

Men det er faktisk det modsatte budskab, som arrangøren af lørdagens forestilling, Foreningen Skamstrup og Omegn, arbejder for. Foreningen vil i modsætning til heksen gerne have mange til at flytte til landsbyen nogle få kilometer syd for Mørkøv, og et af redskaberne til at nå den målstætning er at lave flere arrangementer for børnefamilier i området.

- Vi vil gerne have mere fokus på aktiviteter for børn. Vi synes, vi har en fantastisk by for børnefamilier, og der skal ikke nødvendigvis så meget til for at gøre det lidt nemmere for alle at være med, siger Michael Lysgaard, der er aktiv i Foreningen Skamstrup og Omegn.

Han og kæresten Cecilie er selv tilflyttere fra København og har boet i Skamstrup et par år med deres barn.

De - og alle andre skamstruppere - kan nyde godt af mulighederne for blandt andet fællesspisning i forsamlingshuset omkring fire gange om året. En kærkommen chance for børnefamilierne for både at få en hyggelig aften med andre og måske slippe lidt nemmere om ved aftensmaden netop den dag.

Der bliver også holdt både sankthans og høstfest.

- Jeg synes, vi har et ret stærkt fællesskab, og nogle gange kommer halvdelen af byen, når der er et møde, siger Michael Lysgaard.

Lørdagens Prop og Berta-dukketeaterforestilling trak over 50 børn og voksne og blev en succes.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt mandag den 29. april.