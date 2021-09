Holbæk by vokser kraftigt i disse år. Her er det en skitse til næsten 200 nye boliger i Grandløse i den sydlige udkant af Holbæk.

Skal købstaden have stjerne-form?

Holbæk - 11. september 2021 kl. 13:47 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Da Holbæk Kommunalbestyrelse for nylig vedtog den nye kommuneplan, sagde politikerne også stop for et stort byggeri på et ubebygget område inde bag Stenhusvej i Holbæk.

I den forbindelse kom nogle af politikerne med bemærkninger, som kunne dufte lidt af begyndende byggetræthed.

Så hvor tæt skal man bygge i Holbæk by? Og er der grænser for, hvor stor byen må blive?

Det spurgte vi partierne om i denne rundspørge.

Christina Krzyrosiak Hansen (S):

- Holbæk er en af de kommuner på Sjælland, som tiltrækker allerflest tilflyttere fra København. Og det skal vi være glade for. Nogle vil gerne bo i købstaden, nogle vil hellere ud på landet, og vi kan heldigvis tilbyde det hele.

- Det betyder ikke, at vi bare skal sige ja til alle projekter. Det skal ikke være for tæt og for meget - derfor er S imod byggeri på det grønne område bag Stenhusvej. Vi skal have byggeri, som passer til omgivelserne - i Holbæk by skal vi respektere byens dna og arkitektur. Og så lægger Socialdemokratiet meget stor vægt på at få blandede boligformer, ejer, andel og leje. Vi skal sørge for, at der også er boliger, som er til at betale for dem med små indtægter.

Emrah Tuncer (R): - Radikale Venstre går ikke ind for byggestop og vil heller ikke give grønt lys til alle byggerier. Det skal give mening, det skal dække de behov, vi har, og tingene skal gøres i den rigtige rækkefølge. Vi har lavet en boligstrategi, som må være den, vi tager afsæt i, når vi taler om boligudvikling.

- Vi sagde nej til et stort byggeri bag Stenhusvej, fordi det ville være en katastrofe med 600 biler mere på et i forvejen trafikalt udfordret område. I det hele taget skal vi have større fokus på borgerinddragelse og lave bedre processer, når vi skal sætte udstykninger og byggerier i gang. Borgerne skal føle sig hørt og inddraget bedre, end vi har formået i indeværende valgperiode. Sidst, men ikke mindst, skal vi kigge på det arkitektoniske. Derfor har jeg tidligere foreslået at ansætte en stadsarkitekt.

Finn Martensen (LL): - Når man inddrager grønne områder, som vi gør i Holbæk Have, skal vi i hvert fald til at passe på med yderligere fortætning. Allerede nu kan vi se ret store udfordringer med trafikken, og det var nok også det, som fik partierne til at sige nej til mere byggeri bag Stenhusvej.

- Lokallisten mener ikke, at vi skal stoppe med nye boliger i Holbæk by. Tilflytningen bringer gevinster med sig til hele kommunen, og vi skal også respektere, at mange gerne vil bo i Holbæk by. Men vi har så mange projekter i gang i Holbæk by, at det er på tide at tage overblik og måske sænke tempoet lidt, så infrastrukturen kan følge med. Og så skal vi overveje at byggemodne nogle kommunale jorder uden for Holbæk by, så der bliver en bedre balance. Nogle steder - Knabstrup og Udby - er der kommet projekter, som virkelig er til gavn for lokalsamfundet.

Michael Suhr (K): - Markedet bestemmer, hvor stor Holbæk by skal være. Men vi skal stille krav til investorerne, så byggeriet passer til omgivelserne. Det kan godt bygges ved Stenhusvej, men fem-seks etager vil jo stikke helt af.

- Så ønsker De Konservative en forvaltning, der kan løfte opgaven. De kan jo ikke følge med, når vi får præsenteret et projekt, hvor der overhovedet ikke er set på trafikforholdene. Vi skal selvfølgelig have både et projekt og et overblik over, hvad der kræves af veje, institutioner og så videre, så tingene hænger sammen.

- Men overordnet er alle velkomne i Holbæk Kommune - både i byen og i lokalområderne, hvor vi skal sørge for at have byggemodnede grunde.

Thorsten Larsen-Seul (NB): - Vi vil fortsat have byggeri, både i Holbæk by og i lokalområderne. Vækst er forudsætningen for, at vi hen ad vejen får flere penge til skoler, kultur og så videre. Det betyder ikke, at vi vil sige ja til et hvilken som helst byggeri - det skal naturligvis passe til omgivelserne. Men i og ved Holbæk by er der stadig en række områder, hvor der kan bygges, og vi siger ikke nej på forhånd til højhuse, hvis de passer fornuftigt ind.

- Nye Borgerlige ser ingen grænse for, hvor stor Holbæk by kan blive. København var også lille engang. Vi er nødt til at udvikle. Det eneste alternativ er afvikling, og det skal vi ikke.

Bente Röttig (SF): - Vi skal passe på, at vi ikke bare løber efter enhver, der vil bygge. Vi er ikke imod byfortætning, men vi skal tænke os godt om, når vi gør det. Der skal være grønne områder, og ved havnen skal vi ikke have flere højhuse - de tager jo udsigten fra dem, der bor længere inde. En del steder i byen - f.eks. på Lundemarksvej - har tidligere politikere sikret, at der både blev bygget og bevaret grønne områder. Den linje skal vi fortsætte.

- Jeg tror stadig, at Holbæk by vil vokse, men SF mener, at vi ikke skal lade byen vokse i alle retninger. I stedet for bare at udvide cirklen hele tiden skal vi tænke i en stjerneform. Stjernens takker er bebyggede områder, men mellem takkerne skal vi undgå byggeri.

Ann-Louise Petersen (LA): - Hos Liberal Alliance er vi generelt meget positive over for at få bygget mere. Det skal selvfølgelig gøres i respekt over for dem, der bor i nærområdet, naturen og så videre. Inden der udbydes grunde, skal kommunen have en klar plan for de trafikale forhold, skoler og institutioner.

- Nye boliger giver flere indbyggere i vores kommune, hvilket jo er ønskværdigt, men samtidig må det jo så ikke være sådan, at andre får lyst til at flytte.

Vi kunne tænke os, at man eksperimenterede med sammensætningen af beboere. I Holland har man succes med en kombination, hvor unge bor i fællesskab med ældre og har fællesrum til spisning og aktiviteter. Boligerne skal være billige mod, at man så hjælper hinanden mere - en anderledes måde at bekæmpe ensomhed på hos både ældre og yngre.

Steen Klink (DF): - Vi skal selvfølgelig bygge med omtanke og med respekt for omgivelserne. Og vi har nogle trængselsproblemer i Holbæk by, som skal løses. Men vi er ikke generelt imod byfortætning. Og vi har heller ikke noget imod, at der bygges meget i Holbæk by - købstaden er motor for rigtig meget udvikling i hele kommunen.

- Balance mellem købstaden og resten af kommune betyder noget. Og er der basis for at lave udstykninger i lokalområderne, skal vi da sørge for det. Men vi skal også respektere, hvor folk faktisk ønsker at bo. Og her er og bliver Holbæk by altså meget tiltrækkende.

Camilla Hove Lund (V): - Vi er ikke bange for at bygge i bymidten. Og vi skal være positive over for investorer. Men i denne periode har vi ikke været gode nok til også straks at få inddraget omgivelserne. De skal tidligere på banen, så vi kan have en dialog med både investor og naboer om, hvad der passer til området. Vi mener for eksempel godt, der kan bygges på det grønne område bag Stenhusvej, men projektet skal ændres, så det passer til området, og så er der nogle trafikproblemer, der skal løses.

- Vi kan ikke bygge ubegrænset i bymidten. Uden grønne områder bliver det for tæt. Men så må byen gerne vokse udad - samtidig med, at vi også skal bakke op om dem, der gerne vil bygge i lokalområderne. Holbæk by og lokalområderne er både og, ikke enten eller.

Karen Thestrup Clausen (EL): - Enhedslisten synes, vi har nået grænsen for byggeri inde i selve byen. Der er røget flere grønne områder, og selv om der bliver grønne kiler i Holbæk Have, er hele stadionområdet også et stort grønt område, som nu bliver inddraget. På havnen er vores holdning, at vi har rigeligt med højhuse.

- I det hele taget skal vi til at bremse noget op på byggeriet i Holbæk by. I stedet for nye boliger vil vi hellere se på mikset - altså om der er små boliger til ældre, som gerne vil overlade parcelhuset til en børnefamilie. Og mange af de tilflyttere, vi har fra hovedstaden, vil jo gerne væk fra storbyen. Hvis vi sørger for gode institutioner og ordentlig kollektiv trafik, tror jeg, at mange af tilflytterne lige så gerne vil bo i Tølløse eller Jyderup.