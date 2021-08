Se billedserie Søstrup er en grøn by, men der vil ingen beplantning være tilbage, når de er færdige med at grave, lød det blandt andet på borgermødet i aftes. Derfor ønsker flertallet af dem, der har matrikel ud til Søstrupvej, at der i stedet for en cykelsti etableres en 2 minus 1-vej gennem byen. Foto: Per Christensen

Skal cykelstien føres ind i byen?

Holbæk - 20. august 2021 kl. 10:38 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der blev luftet en lang række synspunkter, da der torsdag aften var borgermøde om den kommende cykelsti mellem Søstrup og Holbæk Mega Center. Interessen for at høre om projektet var stor, for der var lidt over 100 deltagere. Der var afsat to timer til mødet på Nr. Jernløse Skole, men det varede over tre timer.

Projektet med cykelstien - som der forud var kæmpet for i flere år - var en del af budgetaftalen fra oktober 2019 mellem partierne i Holbæk Kommunalbestyrelse, hvor der blev afsat ni millioner kroner til formålet. Planen var, at cykelstien skulle stå færdig i år, men processen er af forskellige årsager blevet forsinket.

Nu er der for alvor sat gang i arbejdet, og ifølge den seneste tidsplan skal anlægsarbejdet udføres i marts-juni næste år.

Det var oprindelig tanken, at cykelstien skulle stoppe ved byskiltet til Søstrup, men kommunen foreslår nu, at den skal føres 850 meter ind gennem byen. Dermed ville den nå frem til Nørupvej, hvor der på stykket gennem byen er cykelbaner og derefter cykelsti til Regstrup.

Borgerforslag om anden løsning En cykelsti gennem byen vil berøre cirka 30 matrikler. Og på borgermødet præsenterede en af beboerne, Peter René Jensen, Søstrupvej 37, et forslag om i stedet at etablere en 2 minus 1-vej i byen.

- Vi er enige i, at det er et supergodt forslag, der ligger. Men det ville blive 850 meter med den bredeste cykelsti, der er set i en landsby. Det er en guldløsning. ;ed vores forslag skulle man ikke udvide noget som helst. En 2 minus 1-vej er ikke lige så sikker som en cykelsti, og den kan ikke stå alene. Der skulle samtidig foretages hastighedsdæmpende foranstaltninger, specielt i krydset ved Mejeri­bakken skulle hastigheden ned. Søstrup er en grøn by, men der vil ingen beplantning være tilbage, når de er færdige med at grave, sagde Peter René Jensen, hvis indlæg høstede klapsalver.

Der var lørdag et formøde, hvor der var fuld opbakning til forslaget om en 2 minus 1-­vej fra de cirka 25 deltagere, som har matrikel ud til vejen. Det blev blandt andet påpeget, at nogle steder vil cykelstien komme til at gå meget tæt på ejendommen. Og nogle ejendomme ligger lavt, så befæstningen ville nå meget tæt på huset.

Peter René Jensen sagde, at målet er, at der kun skal lokal trafik gennem Søstrup, så man undgår pendlere. Det fik opbakning fra flere andre deltagere ved borgermødet, hvor der blandt andet også var forslag om vægtbegrænsning for gennemkørsel.

- Ikke den bedste løsning Lars Brandt Christensen, der er seniorprojektleder i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur, mente, at der godt kunne være nogle pointer i forslaget om en 2 minus 1-vej. Men han fandt ikke, at det er den bedste løsning for de cyklister, man gerne vil tage hensyn til.

- Det er klart, at en cykelsti vil invitere til højere hastigheder for bilerne, men der vil blive indrettet bump efter en hastighedsbegrænsning på 40 kilometer i timen, sagde Lars Brandt Christensen, som bemærkede, at det vil medvirke til at få nogle lastbiler til at undgå at køre gennem Søstrup.

Lars Brandt Christensen tilføjede under borgermødet, at han var kommet for at lytte, og der er ikke truffet nogen endelig beslutning om løsningen gennem Søstrup.

En af deltagerne, der kører som buschauffør, udtrykte bekymring for en 2 minus 1-vej, ligesom det blev nævnt, at skoleeleverne skriger på en cykelsti. Det blev også påpeget, at en 2 minus 1-vej ikke fungere i de timer, hvor der er brug for det.

Fra flere blev det efterlyst, at der sker noget mere end hævede flader i dét, der kaldes ulykkeskrydset - ved Sasserupvej-Søstrupvej-Nørupvej.

Nogle foreslog, at cykelstien kunne føres bagom husene på Søstrupvej. Lars Brandt Christensen svarede, at erfaringen fra andre kommuner viser, at mange cyklister i de mørke timer bliver utrygge ved det og derfor kører på vejen.

Cykelsti i begge vejsider Borgermødet blev indledt med en præsentation af det forslag, der er udarbejdet. Det er sket i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Cowi, og herfra fortalte projektleder Jeroen Roelof om detaljerne.

Der er tale om en cirka tre kilometer lang strækning med en ensrettet cykelsti med en bredde på 1,5 meter i hver side af vejen. Dog tilpasses de nuværende cykelbaner på motorvejsbroen, hvor der ikke er mulighed for at etablere en cykelsti.

Uden for byen er der lagt op til en hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen og 40 i byen. Desuden vil grænsen blive 40 kilometer i timen i det skarpe, uoverskuelige sving i Tingtved. Her er det i øvrigt planen at etablere en spunsvæg ved gadekæret. Noget af kæret vil blive inddraget, men der vil til gengæld ske en udvidelse i nordøstlig retning.

Under den efterfølgende debat blev en lang række emner berørt. Blandt andet foreslog nogle, at man kunne købe/ekspropriere gården (der lige nu er til salg) i Tingtved-svinget. Andre så gerne et lyssignal i svinget. Ingen af de to forslag lød umiddelbart som noget, kommunen ­påtænker.

Der skal også kloakeres

I samme ombæring som den ventede etablering af cykelstien bliver der separatkloakeret i Søstrup by. Det er forsyningsselskabet Fors A/S, der står for den del.

Bovak ApS er rådgiver på opgaven, og herfra fortalte ingeniør Bo Brøndum om projektet. Der skal ske noget på de ejendomme på den berørte strækning, som kun har én ledning. Her skal der under cykelstien lægges en ny hovedledning til regnvandet for at undgå, at det ledes til rensningsanlægget. Der er tale om 15 ejendomme, som får et nyt stik.

Resten af byen står til at blive separatkloakeret senere. Det sker nu i den nordlige del for at undgå, at der om få år skulle graves op igen. Og ved et samtidigt udbud kan der som regel også opnås bedre priser.

