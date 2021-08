Se billedserie Den ene af de fire nye pyloner står ud for Hotel Strandparken på Kalundborgvej. Foto: Mie Neel

Skærme giver information om kultur

Holbæk - 28. august 2021 kl. 16:02 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det er svært at undgå at få øje på de fire pyloner, der inden for de seneste dage er stillet op i Holbæk. De rager godt op i landskabet, og skærmene skal fremover oplyse byens borgere og dens gæster om kulturelle begivenheder.

Hver pylon har skærme på begge sider, så der er tale om i alt otte skærme på hver 5,5 kvadratmeter. To af stederne blev skærmene tændt torsdag, nemlig ved indfaldsvejene Stenhusvej og Valdemar Sejrsvej.

De to andre skærme står på Kalundborgvej og Jernbaneplads. Her blev skærmene tændt fredag, fortæller Sarah Sohl, kommunikationsmedarbejder på Brorfelde Observatorium.

Hun tilføjer, at der de første dage er tale om tekst med generel information på skærmene, mens der fra mandag kommer egentlige annoncer på.

Observatoriet er en af ni aktører, der garanterer for økonomien i projektet, som er forankret i foreningen Holbæk365. De andre er Holbæk Byforum, Sidesporet, Sjællands Teater (Holbæk Teater og Teatret Fair Play), Skvulp, Holbæk Kulturskole, Holbæk Sportsby og Oplevelsescenter Nyvang.

Det er muligt for andre at købe annoncetid, men der skal overholdes nogle rammer, som er fastlagt af Holbæk Kommunalbestyrelse. Det skal være arrangementer inden for kultur, sport samt aktiviteter inden for foreninger, turisme, handelsstand og uddannelse.

Mange biler hver dag Om baggrunden for, at Holbæk Sportsby er med, siger direktør Carsten Damgaard.

- Sportsbyen er jo én af rigtig mange spændende og interessante kulturaktører i Holbæk. Det gælder om at få det markedsført, og vi ved, at der kommer mange biler ind til Holbæk hver dag. Dét her er en måde at få bragt budskabet ud på, og jeg er rigtig glad for, at så mange har fundet sammen om projektet, siger Carsten Damgaard.

Der har været arbejdet med projektet i flere år, og det er senest blevet forsinket på grund af problemer med at få skærmene med lysdioderne hjem fra Kina som følge af coronaen.