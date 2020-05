Skænderi endte i anholdelse

På et tidspunkt ville han forlade festen og køre derfra i sin bil. Det syntes den 18-årige kvinde ikke var nogen god ide, så det endte i et større skænderi på gaden.

Da flere vidner påpegede, at han havde haft til hensigt at køre i den tilstand, blev den 24-årige anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Det blev han så vred over, at politiet måtte bruge peberspray for at få ham til at falde til ro.