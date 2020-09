Skadet hoppe aflivet: Politiet efterforsker en mulig mishandling

En drægtig hoppe opstaldet i Holbæk Rideklub måtte aflives på grund af voldsomme skader. Politiet efterforsker for at afklare, om der er er tale om vold og dyremishandling. Foto: Foto: Per Jensen

Holbæk - 13. september 2020 kl. 17:59 Af Margit Pedersen

Overvågningsbånd og en obduktion kan muligvis afsløre, om omfattende skader på en drægtig hoppe er mishandling. Skaderne var så voldsomme, at en dyrlæge vurderede, aflivning var eneste mulighed.

Hoppen Carli ejes af Stina Myrholm, Kirke Sonnerup, og var opstaldet i Holbæk Rideklub. På Facebook har hun valgt kort at melde ud, at det er hendes hest, og at politiet arbejder hårdt og tager sagen dybt seriøst.

Til BT fortæller politikommissær og vagtchef Mads Haugaard, Midt og Vestsjællands Politi, at politiets særlige dyreværnshold sammen med fagpersoner og efterforskere behandler sagen for at afklare, hvordan skaderne er opstået.

Midlertidig nattevagt Formand for Holbæk Rideklub Jette Hedemand er dybt berørt og chokeret.

- Det er meget voldsomt og uden fortilfælde. Der har siden slutningen af 1980'erne stået heste på stedet uden problemer. Vi og hesteejerne har ikke haft grund til at føle os utrygge. Hundeluftere og andre har bedt om vores telefonnummere, hvis de skulle observere noget, og det er aldrig sket, understreger Jette Hedemand.

Man må ikke låse en stald af, men Holbæk Rideklub arbejder lige nu på løsninger for at øge sikkerheden, så heste kan være i fred og hesteejere være trygge. Til der er fundet en løsning, er der organiseret nattevagt.

Morgenvagt så noget var galt - Vi og hestens ejer har fået stor støtte og kærlighed alle steder fra, og vi er taknemmelig for, at politiet tager det så seriøst for at afklare, om der er tale om mishandling. Dyreværnsholdet kom meget hurtigt, og der har været hundepatrulje ude for at søge efter spor, og politiet har fået vores bånd fra videoovervågningen, bemærker hun.

Det var morgenvagten, som fredag opdagede, at der var noget galt og kontaktede ejeren Stina Myrholm og dyrlæge, som anbefalede en obduktion.

Omkring efterforskningen og hvad der måtte være af spor henviser hun til Midt- og Vestsjællands Politi.

Kåring og stævne gennemført - Vi er bare en rideklub og mennesker, der er glade for heste og ikke vant til at håndtere sådan en situation. Men politiet har været meget professionelle og forstående. Vi har fredag og i weekenden haft Fjordhesten DK på stedet til kåring og Sjællandsmesterskab i dressur og spring, og jeg bad om, at de kom i civilbiler, og det gjorde man, forklarer Jette Hedemand.

Carli er en fjordhest og skulle have deltaget i springkonkurrencen. Stina Myrholm bad om, at både kåring og mesterskaberne blev gennemført.

- Hun ville ikke, at det ødelagde en god begivenhed. Men det har været ambivalent på den ene side at have et vellykket arrangement i et område og en efterforskning i et andet område. Alle vidste, hvad der var sket, men var enige om, at det ikke måtte forstyrre kåring og stævne. Det gav en behersket, men dog god stemning, og alle var søde og udviste stor respekt, fastslår hun.

Søndag efter springkonkurrencen og inden præmieoverrækkelsen blev der i samråd med Stina Myrholm holdt et minuts stilhed, og der blev flaget på halv stang.