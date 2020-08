Se billedserie Man bør selvfølgelig vande efter behov, men det er bedre at vande grundigt en gang om ugen end at panikvande lidt hver dag. I meget varme perioder kan det være anderledes, men husk at vande morgen eller aften. Foto: Christian Madsen.

Skab en tørketålende have

Holbæk - 28. august 2020

Af Anlægsgartener Christian Madsen

Det mere og mere ekstreme vejr tvinger haveejere til at tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger planter deres have.

Allerede i april dukkede tørke-indekset op i de forskellige vejrudsigter på tv, hvilket er meget tidligt, men ikke kun tørken er en udfordring. Det er også vinden og de ekstreme regnskyl, der påvirker planterne og deres trivsel.

Heldigvis skal der kun små ændringer til for at skabe store forandringer i haven.

De rigtige planter er alfa omega, hvis man vil have succes med sin have. Det er vigtigt at gå efter planter, der kan trives i det miljø, der kan tilbydes dem og ikke bare, hvad man lige falder over på planteskolen.

Derudover skal de forskellige vækster spille sammen både æstetisk og praktisk. Eksempelvis kan større træer give skygge til andre planter i haven.

Meget vind er også med til at udtørre jorden, så hvis man kan skabe læ i haven ved at plante en hæk, vil dette også nedsætte fordampningen.

Én ting er den manglende nedbør - den kan man ikke gøre så meget ved - men man kan gøre meget for at fastholde det vand, der er i haven, blandt andet ved at dække den bare jord i bedene. Man kan også plante bunddækkeplanter, der skygger for solen, så fordampningen fra jorden mindskes.

Der er selvfølgelig også den helt uundgåelige regnvandstønde til opsamling af regnvand. Den opsamler en masse vand i de perioder, hvor haver og kældre står under vand, og opbevarer det til de perioder, hvor vandet udebliver. En regnvandstønde er god for miljøet, og vandet er gratis.

I tørre perioder er det vigtigt at vande med omtanke og efter behov. Tjek de øverste fem centimeter af jorden. Føles den tør, er det tid til at vande.

Det bedste tidspunkt at vande på er tidligt om morgenen, da vandet så går til planterne og ikke bare fordamper. Det er desuden bedre at vande helt igennem én gang om ugen end at panikvande lidt hver dag. På den måde sørger man for, at ens planter er saftspændte, men giver dem også muligheden for selv at lære at søge efter vand og dermed udvikle deres rodnet.

Tørketålende planter er blandt andet perovskia - russisk salvie, achillea - rølikke, sedum - stenurt, nepeta - katteurt, salvia - salvie og echinops - tidselkugle.

Det er bedst at plante her i efteråret, hvor de tørreste måneder er ovre.