Se billedserie Sisse Jensen og Patrick Treu fra det lokale firma Madusen, som har 200 plakater med bymotiver til salg fra firmaets hjemmeside. Privatfoto. Foto: Jimmy Eige Jensen

Sisse finder plakat-motiver i hele Danmark

Holbæk - 31. maj 2020 kl. 07:37 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Madusen er navnet på et lokalt firma, som laver plakater med danske motiver af kendte bygninger og steder rundt omkring i landet.

Bag firmaet står Sisse Jensen på 25 år. Hun startede som selvstændig for to år siden, mens hun var under uddannelse:

- Idéen opstod i løbet at min uddannelse til multimediedesigner i Slagelse, hvor vi blandt andet lærte at tegne på computeren. Det første jeg lavede var stubmøllen i Strandparken. Jeg gjorde det mest for at øve mig, men da jeg lagde billedet ud på Facebook, var der mange, som kunne lide det og likede og delte. Det gav blod på tanden til at tegne mere og finde nye motiver, fortæller Sisse Jensen, som blev kaldt Madusen, da hun var barn.

Sisse Jensens firma, der drives fra adressen H.E. Flemmers Have 49 i Holbæk, er siden udvidet med kæresten Patrick Treu, som tager sig af salg og markedsføring. Sisses far, Jimmy Eige, bidrager også til produktionen, for plakaterne trykkes på hans professionelle plakatprinter.

Madusen byder i dag på 300 forskellige plakatmotiver, hvor omkring 200 er med bymotiver og resten er fotoplakater. Der er blandt andet 12 motiver fra Holbæk og en række andre lokale motiver hentet rundt omkring i kommunen for eksempel Ugerløse Kirke, Brugsen i Vipperød, Kundby Kirke, Jyderup Præstegård, Hotel Hørby Færgekro, Tuse Kirke og mange flere.

- Generelt er der mange, som laver plakater, men vi prøver at være mere lokale. Der er ikke andre, som tegner de små byer, siger Sisse Jensen, der dog også har de større danske turistseværdigheder og byer i samlingen. Lige nu arbejder hun på en serie Roskilde-motiver:

- Det er sjovt at se arkitekturen og kendte bygninger fra en lidt anderledes vinkel, end man plejer. Jeg har lige tegnet Ragnarock museet i Roskilde, hvor jeg til en start tog hele bygningen med men endte med en mere skæv vinkel. Det kan man gøre, når det er et sted, folk kender godt, forklarer hun.

Sisse Jensen arbejder ud fra fotografier, hun tager de pågældende steder, og holder sine plakatmotiver i dæmpede farver:

- Jeg er ikke så meget til skrigende grønt og vælger altid nogle douce, lidt dæmpede farver så plakaterne kan passe ind i folks hjem uden at dominere for meget, siger hun.

Madusen har ikke mærket en nedgang i salget under corona-udbruddet - tværtimod, der har været mere travlt end nogensinde: - Jeg tror, det skyldes, at mange har fået idéer til at friske lidt op og modernisere, mens de har været derhjemme, siger Sisse Jensen.

Sisse Jensen og Patrick Treu har mange idéer til, hvordan firmaet skal udvikle sig. Sisse Jensen vil gerne lave mange flere bymotiver i kataloget, og parret planlægger, at sommerferien skal være en Danmarkstur til de mindre byer rundt omkring på øerne og i Jylland.

Der er mere info på www.madusen.dk.