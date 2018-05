Sine Agerholm ud af politik

Se billedserie Blot et halvt år efter kommunalvalget forlader Lokallistens gruppeformand, Sine Agerholm, Holbæk Kommunalbestyrelse, fordi hun flytter til Ærø. Foto: Per Buurgaard Christensen

Holbæk - 14. maj 2018

Frontfiguren hos Lokallisten for hele Holbæk Kommune, Sine Agerholm, forlader Holbæk Kommunalbestyrelse med udgangen af maj.

Årsagen er, at hun flytter ud af kommunen, nemlig til Ærø, og dermed ikke længere kan være med i kommunalbestyrelsen. Hun deltager dermed i sit sidste møde i kommunalbestyrelsen onsdag den 16. maj, hvor hendes udtræden formelt skal godkendes.

Dagen efter begynder hun på sit nye job som handicaphjælper i Ærøskøbing.

- Min kæreste, Per Quistgaard, og jeg har godt vidst, at vi på et tidspunkt skulle et andet sted hen - til et sted i Udkantsdanmark for at nedbringe leveomkostningerne og forfølge nogle personlige drømme og ideer. At det sker nu er lidt af en tilfældighed, siger Sine Agerholm.

Parrets bolig i Gl. Tølløse består af to matrikler, og i første omgang blev kun den ene halvdel sat til salg. Samtidig med at den blev solgt, fandt de deres drømmehus - et lille, idyllisk, stråtækt hus - på Ærø, og hun fik tilbudt jobbet som handicaphjælper. Desuden blev den anden del af boligen udlejet med forkøbsret.

- Livet er det, der sker - når du er i gang med at lægge andre planer. Det er gået noget hurtigere, end nogen havde regnet med, siger Sine Agerholm.

Hun stiftede i maj 2017 Lokallisten for hele Holbæk Kommune sammen med byrådskollegaen Finn Martensen, Jyderup, efter at de begge kort forinden havde forladt den socialdemokratiske gruppe. Ved kommunalvalget i november var hun listens spidskandidat og fik det tredjehøjeste personlige stemmetal med 1967 stemmer. Hun ved godt, at nogle vil mene, at det er forkert, at hun blot et halvt år efter valget nu vil noget helt andet.

- Hvis jeg selv kunne have valgt, kunne jeg fint vente et år eller to. Men jeg er nødt til at gribe chancen, når den byder sig, siger Sine Agerholm.

Hendes afløser i kommunalbestyrelsen bliver Finn Martensen, der stod som nummer to på den sideordnede liste ved kommunalvalget, men ikke opnåede valg. Han sad i kommunalbestyrelsen i 2010-2017, i det meste af tiden for Socialdemokratiet, men altså for Lokallisten fra maj 2017.

- Sine Agerholm har haft en stor finger med i spillet med at danne et bæredygtigt fundament for Lokallisten, som mange slutter op om. Vi vil arbejde videre med listen, selv om der ikke med ét knips bliver fundet en erstatning for Sine, siger Finn Martensen.

Han overtager Sine Agerholms plads i økonomiudvalget, hvor han også sad i knap fire år i den seneste periode.

Sine Agerholm har siden årsskiftet været formand for udvalget for børn og skole i kommunalbestyrelsen. Her bliver hendes plads overtaget af Susanne Utoft, Svinninge, og hun bliver også formand for udvalget.

Susanne Utoft overlader sin plads i Arbejdsgruppen vedrørende udviklingen af havnen i Holbæk by til Finn Martensen.

Lokallistens tredje medlem af kommunalbestyrelsen, Lars Qvist, er ikke omfattet af rokaden, da han fortsætter som formand for projektudvalget for Lokal Udvikling.