Se billedserie »Våbnet« i Lene Andersens hånd ødelægger fedtceller ved frysning - og nej, det giver hverken forfrysninger eller gør ondt, og det virker på de bløde deller, lover hun. Foto: Kenn Thomsen

Sikkerhedsvagt satser på skønhed og velvære

Holbæk - 18. april 2021 kl. 13:23 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Efter 21 år som sikkerhedsvagt er Lene Andersen i gang med et karriereskifte. Hun satser på skønhed og velvære i sin ny Clinic Beautiful. I første omgang er der åbent to dage om ugen, men drømmen er at gøre klinikken på Kløvermarksvej i Holbæk til en fuldtidsbeskæftigelse.

- Jeg har i mange år været glad for noget med skønhed, ansigter og makeup. Men det var først i 2017 efter en permanent hårfjerning, jeg besluttede, at det ville jeg gerne arbejde med, forklarer Lene Andersen.

Siden har hun brugt tid på at undersøge, hvad der var muligt.- Jeg har uddannet mig til kosmetolog og hudterapeut og brugt tid på at finde det nyeste udstyr, bemærker hun.

Corona bremsede planer Hendes mand har ombygget kælderen i parrets villa på Kløvermarksvej 17 til den lyse og indbydende klinik, hun ønskede sig. Og hun prøvede lige at have åbent et par uger, inden alt blev lukket ned i december 2020 på grund af stigende smittetal med coronavirus.

Derfor blev det ikke til den planlagte åbningsreception for at gøre opmærksom på klinikken. Men kunderne har fundet hende alligevel.

- Jeg har brugt sociale medier og talt med venner og min omgangskreds om mine behandlinger. Og det er gået fantastisk, men jeg vil lige se, om det holder, og om jeg kan udvide åbningstiden, siger Lene Andersen.

6. april kunne hun igen åbne Clinic Beautiful onsdag og torsdag. Det kan kombineres med hendes arbejde, hvor hun har 12 timers vagter og derfor flere fridage.

Smertefrie behandlinger I klinikken står apparater til permanent hårfjerning, fedtfrysning og hudforyngelse.

Hun prøvede selv permanent hårfjerning med laser, men har valgt selv at tilbyde en mere skånsom og smertefri behandling med varme, som ødelægger hårsækken og forhindrer håret i at gro ud igen.

Det kræver flere behandlinger på grund af hårets cyk­lus, men modsat laser skal der ikke efter behandlingen tages særlige forbehold som at undgå sollys.

Frysning af fedt på blandt andet mave, baller, lår og hage er ikke en mirakelkur og anvendes ikke mod regulær overvægt.

Men det virker på de bløde fedtdepoter i kærlighedshåndtag, ridebukselår, dobbelthage og mavedellen, der kan trækkes ud og knibes mellem et par fingrer, lover Lene Andersen. Og i april og maj er der 15 procents åbningsrabat.

- Vi siger, at man ikke må have et BMI på over 31. Og nej, man får ikke forfrysninger, og det gør ikke ondt, understreger hun.

Kunden får en væskefyldt membran på området, som derefter bliver varmet op til 40 grader og derefter kølet ned til fem til 10 minusgrader. Det ødelægger fedtceller, og kroppen sørger selv for at smide fedtet ud. Det tager cirka 45 minutter i en behagelig stol, hvor man kan slappe eller, som nogle gør, falde i søvn,

Hudforyngelse er en metode, hvor apparatet reparerer på hudskader som blandt andet acne, rosacea, couperose, karsprængning, pigmentpletter og rynker.- Det er de nyeste apparater produceret i Tyskland. De er dyre, men det er et bevidst valg på grund af kvalitet og service. Jeg har været på kursus i brug af apparaterne, og de bliver sendt til service hvert år. På den måde får jeg også holdt ferie, lyder det fra Lene Andersen.