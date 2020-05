Sikkerheden i den nye corona-hverdag

- I starten havde vi nødåbent og kunne desuden nås på telefonen for akutte ting. Det kunne for eksempel være en kunde, der var kommet til at sætte sig på sin brille og skulle have den repareret. Den 20. april åbnede vi så igen på fuld tid med al sikkerheden på plads i både butikken og synsprøverummene.