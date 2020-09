Plakater skal få folk, der færdes i byen, til at aktivere og også have smittestop-appen tændt. Den melder tilbage, hvis man har været en meter fra en smittet person i mere end 15 minutter og skal opfange og stoppe smittekæder som et supplement til den manuelle opsporing. Foto: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Sikker by skal sikre by i vækst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sikker by skal sikre by i vækst

Holbæk - 18. september 2020 kl. 15:05 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En snak om, hvad der sker med handelslivet og borgerne i en anden bølge med coronasmitte, var startskuddet til initiativet »sikker by«. Det skal sikre en by i vækst og samtidig skabe tryghed, forklarer Søren Bøtker Pedersen fra initiativgruppen i Jyderup.

- Vi ville finde på noget, der gør det sikkert for alle, og smittestop-appen er tilgængelig for de fleste. Og vi har ramt noget, for der er stor opbakning fra erhvervslivet og butikker også uden for Jyderup by, bemærker han.

Blandt andet har slagteren i Bjergsted og Bromølle Kro meldt sig interesseret i at være med i puljen med rabatter, præmier og konkurrencer til alle med smittestop-appen tændt.

Læs også: Hel by vil være landets mest coronasikre

Borgere bakker op Ideen er at tage coronavirus alvorlig på en positiv måde, forklarer Jais Lauritsen fra gruppen.

Han kan allerede nu se, at mange borgere bakker op. Han håber, at både lokale politikere og landspolitikere også kan se ideen og måske møder op lørdag klokken 12 på Café Forsinket og er med til at skyde kampagnen »Sikker by« i gang.

Derudover skal 300 plakater i byen, et site på Facebook og hjemmesiden sikkerby.dk huske på kampagnen og brug af appen.

Initiativtagerne peger på en undersøgelse fra universitetet i Oxford. Den viser, at bruger 60 procent af befolkningen smittestop-app, kan epidemien standses.

Gruppens mål er mere ambitiøst, i løbet af de kommende uger skal 90 procent af alle, der færdes i byen, have appen aktiveret og tændt.

De sidste 10 procent er folk med ældre mobiltelefoner, hvor appen ikke virker. For nogle vil appen forstærke deres angst, siger Anja Birkebæk fra initiativgruppen.

Der er modstandere af appen, som de kalder overvågning, unødvendig og tvivlsom. Sæbe, håndsprit og afstand må være redskaberne. Og kan der holdes afstand, når elever fra Jyderup Højskole og ansatte i byens forretninger vil hjælpe med at installere appen? bliver der spurgt på Facebook.

Stadig manuel sporing Appen giver besked, hvis man har været en meter fra en smittet person i mindst 15 minutter. Da der er streng privatlivssikring, får man ikke at vide, hvem den smittede er, eller hvornår eller hvor kontakten har været.

Man melder anonymt på smittestop-appen, at man er smittet. Og opfordringen er at lade sig teste og selv begynde at opspore dem, man har haft tæt kontakt med.

Appen er derfor et supplement til både ens egen og myndighedernes manuelle opsporing.

Ifølge Ældre- og Sundhedsministeriet var appen den 14. september downloadet 1.306.989 gange. Men det er langt fra alle, der er tændt.

Man ved ikke, hvor mange der har fået besked om smitterisiko, alligevel ser ældre- og Sundhedsministeret med forbehold tegn på, at appen virker.Det sker på baggrund af de spørgeskemaer, som knap 600 personer har svaret på, efter de har ladet sig teste for smtte.

De har alle svaret, at de har fået besked om smitterisiko via appen, og 478 angiver, at appen var eneste årsag til, de lod sig teste. De er derfor ikke fundet i den manuelle opsporing.

Ud de 478 er otte blevet testet positiv med Covid-19.