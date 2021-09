Politiet besøgte manden efter et tip om, at han havde mange cykler i lejligheden. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sigtet for tyveri: Mand havde 24 cykler i sin lejlighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sigtet for tyveri: Mand havde 24 cykler i sin lejlighed

Holbæk - 24. september 2021 kl. 11:28 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

En 39-årig mand fra Holbæk havde ikke færre end 24 cykler i sin lejlighed i den sydlige del af Holbæk. Han er nu sigtet for at have stjålet cyklerne, især fra området omkring Holbæk Station.

Ifølge politiet var det et tip om, at der blev opbevaret en del cykler på stedet, der førte til, at en patrulje torsdag formiddag aflagde et visit i lejligheden. Her kunne manden fremvise de 24 cykler.

Politiet skriver i sin døgnrapport, at den 39-årige mand oplyste, at han havde fundet cyklerne i Holbæk by og altså især omkring stationen, men han tænkte, at de ikke havde nogen ejer.

Ifølge politiet er der tale om cykler af ældre model og uden større værdi hver især.

Politiet vil nu gennemgå cyklerne i forsøget på at finde frem til deres rette ejermænd. Er cyklerne efterlyst vil politiet kontakte ejeren, som vil få cyklen udleveret.

Ifølge politiet skal man også senere vurdere, om den 39-årige alternativt skal sigtes for ulovlig omgang med hittegods.