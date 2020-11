En nu 56-årig kvinde er sigtet for som sygeplejerske at have stjålet blandt andet morfin og andet smertestillende medicin fra sin arbejdsplads, Holbæk Sygehus, i en periode på godt fem måneder sidste år.

Sigtelse: Sygeplejerske stjal morfin fra sygehus

Det er forventningen, at en 56-årig kvinde fra Holbæk vil aflægge tilståelse, når hun på mandag stilles for en dommer ved Retten i Holbæk i en sag om tyveri af forskellige medicinske præparater fra Holbæk Sygehus sidste år, hvor kvinden var ansat som sygeplejerske.

