En 39-årig mand er sigtet for bedrageri ved at få udleveret fjernsyn, han angiveligt ikke havde bestilt eller betalt.

Sigtelse: Mand fik udleveret tv, han ikke havde købt

En 39-årig mand fra Gentofte blev søndag sigtet af Midt- og Vestsjællands Politi for bedrageri mod Elgiganten i Holbæk Megacenter.

Butikken, der i øjeblikket som al anden detailhandel er lukket, men dog holder åben for, at kunder kan afhente bestilte varer, fik søndag klokken 16.28 besøg af den 39-årige mand.

Ifølge politiet lykkedes det manden at få udleveret to fjernsyn til en værdi på over 9000 kroner, selv om han angiveligt ikke var den retmæssige køber af varerne.