Sigtede forsøgt udelukket fra retsmøde i terrorsag

Holbæk - 22. september 2021 kl. 12:27

Retten i Holbæk har onsdag formiddag forlænget varetægtsfængslingen af fem personer - tre mænd og to kvinder - der er sigtet i terrorsagen fra Holbæk. De er nu fængslet frem til 15. oktober.

Det skete endnu engang bag lukkede døre på anmodning fra specialanklager John Catre Nielsen og uden protest fra de sigtedes forsvarere.

Anklager ville have sigtede uden for døren Anklagemyndighedens og politiets ønske om at holde kortene helt tæt til kroppen kom også tydeligt til udtryk, da anklageren bad dommeren om at udelukke to af sagens sigtede fra overhovedet at være til stede under retsmøde.

Det gjaldt helt konkret den 76-årige mand og hans 61-årige hustru, der fortsat er sigtet for medvirken til forsøg på terror, men som begge blev løsladt af anklagemyndigheden for knap to uger siden.

Ægteparret, der er forældre til sagens to hovedsigtede mænd på 34 og 36 år, var onsdag mødt frem i retten for at overvære retsmødet. Retsplejeloven giver i udgangspunktet alle sigtede mulighed for at overvære også lukkede retsmøder i sager, som de selv er en del af.

Men specialanklager John Catre Nielsen bad retten tage en undtagelsesbestemmelse i brug, hvor sigtede kan udelukkes fra retsmøder, »hvis hensynet til fremmede magter, til statens sikkerhed eller til sagens opklaring eller tredjemand undtagelsesvis gør det påkrævet.«

Ydermere bad anklagemyndigheden også retten om at forbyde forsvarerne at fortælle deres klienter om, hvad der måtte være kommet frem under retsmødet.

Det er uvist, hvad der var anklagemyndighedens konkrete begrundelse for ønsket om at udelukke de to sigtede. Argumentationen blev nemlig først fremlagt efter, at dommer Peter Ahleson havde lukket dørene for pressen og offentligheden.

Uklart udfald Af samme grund har det ikke umiddelbart været muligt at få oplyst, om de to sigtede blev sendt uden for døren, eller om de fik lov til at blive i lokalet.

Sn.dk's reporter kunne dog konstatere, at både manden og kvinden sad i retssalen, da pressen fik lov til at komme ind efter retsmødet for at høre udfaldet.

Det er ikke første gang, at anklagemyndigheden forsøger at få udelukket sigtede i terrorsagen fra at overvære et retsmøde.

Således bad man i begyndelsen af juni om, at en 25-årig mand, der er sigtet for medvirken til forsøg på terrorisme, men blev løsladt i april, ikke måtte være til stede i et retsmøde, hvor de dengang syv fængslede fik forlænget varetægtsfængslingen.

Det fremgår af en retsbog, som dagbladet Nordvestnyt har fået aktindsigt i. Men det fremgår også, at dommeren dengang ikke mente, at der var grundlag for undtagelsesvist at udelukke den 25-årige.

Fem fortsat fængslet Med onsdagens retsmøde er status på terrorsagen med udspring i Holbæk, at fem personer fortsat er varetægtsfængslet, mens otte er på fri fod, men fortsat sigtet.

Alle nægter sig skyldige. To brødre på 34 og 36 år, der er blandt de fængslede, er sigtet for at planlægge et eller flere terrorangreb på ukendt sted i Danmark eller Tyskland. Ifølge sigtelsen skulle der anvendes både skydevåben og bomber, og motivationen skal, mener anklagemyndigheden, findes i militant islamisme.

De øvrige i alt 11 personer er alle sigtet for medvirken til de påståede terrorplaner.

De 13 sigtede blev alle anholdt i løbet af dagene 6. til 8. februar i år, hvor politiet blandt andet slog til mod flere adresser i Holbæk.

I et hus på Anders Larsensvej fandt politiet blandt andet skydevåben samt ingredienser og komponenter til fremstilling af bomber.

