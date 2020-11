Sidste planke i galeasen

Det var en stor dag i den tidligere Stark-hal i Holbæk i går, da den 114-årige Anna Møller i sat den sidste planke på plads. På grund af corona-situationen blev der ikke gjort så meget stads ud af det. Der var for eksempel ingen taler. Men der var sækkepibe musik og skotsk whisky. Den sidste planke, der kommer i et skib, kaldes af mange for whisky-planken.