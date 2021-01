Se billedserie Sandra Kjær er glad og stolt over at have været en del af holdet, der har løst en vigtig samfundsopgave. Foto: Mie Neel

Sidste lyntest: Vemodig dag for poderne

Holbæk - 31. januar 2021 kl. 19:02 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Søndag ved 16-tiden blev den sidste vatpind ført op i næseboret på en borger, der var mødt op til en lyntest for covid-19 i Holbæk Stadionhal.

Her har Falck siden 14. december udført lyntest som del af den offentlige teststrategi, men efter et udbud er lyntestene, der giver svar på et kvarters tid, ikke længere i hænderne på Falck. Samtidig har myndighederne besluttet helt at lukke for lyntest i Holbæk.

Søndagens sidste podningen i stadionhallen var således også sidste arbejdsdag for de omkring 40 personer, der har været hyret til opgaven med at pode og lange positive og negative svar ud.

Blandt dem er Sandra Kjær, som har været med fra dag ét, og hun var tydeligt bevæget over at skulle sige farvel til sine kolleger efter en meget intens periode.

- Jeg er stolt over at have været med til at løfte den her opgave og bidrage til at bekæmpe smittespredning. Og så har vi bare haft det bedste team. Man kommer meget tæt på hinanden, når man arbejder så intenst med 10-12 timers vagter. Så vi er meget kede af at skulle sige farvel, lyder det fra Sandra Kjær.

Også Ditte Jensen ser tilbage på en hård, men god periode.

- Det er på en alvorlig baggrund, at vi har været her, men vi har haft det sjovt sammen. Det skal der være plads til, siger Ditte Jensen, som nu har søgt videre til et af de øvrige testcentre her på egnen.

I Holbæk fortsætter Testcenter Danmarks testcenter på Rebslagervej, hvor man efter forudgående tidsbestilling på coronaprover.dk kan få lavet en PCR-test. Her kommer svaret normalt i løbet af et døgns tid.

Fremover skal holbækkerne til Kalundborg eller Roskilde, hvis de vil have lave en lyntest, og det er nu SOS International, der står for dem i samarbejde med Region Sjælland.

Over 1200 på en dag Sara Seidler, operativ leder hos Falck i Holbæk, Asnæs og Nykøbing og koordinator for testcentret i Holbæk Stadionhal, har også kun lovord til sine nu forhenværende medarbejdere, der med kort varsel sprang til i december.

- De har haft alle mulige forskellige baggrunde og er trådt til for at løse den her vigtige samfundsopgave. Det er deres fortjeneste, at alt har flasket sig, selv om det også har været rigtigt hårdt, især i begyndelsen, siger Sara Seidler.

Tilbage i december var der da også virkelig tryk på testcentret i tiden op til jul. På de travleste dage testede man over 1200 personer om dagen. Siden er antallet faldet, og på den sidste dag lod anslået 300 personer sig lynteste i Holbæk.

Sidste Den endelige opgørelse over antal testede i Holbæk er endnu ikke på plads, men sidste mandag havde man lavet cirka 23.300 test. De resulterede i lige knapt 400 positive svar.

