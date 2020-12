Det er sidste år, Steen Harrsen skal fælde juletræer på Skovhøj i Bredetved. Han og Anne Marie Harrsen stopper juletræsproduktionen. Det sidste juletræssalg er lidt mere udfordrende, men parret bestræber sig på at gøre det coronasikkert. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Sidste chance for juletræ fra Skovhøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sidste chance for juletræ fra Skovhøj

Holbæk - 07. december 2020 kl. 17:38 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det bliver sidste år, at juletræet kan hentes på Skovhøj i Bredetved. Anne Marie og Steen Harr­sen drosler ned og opgiver granplantagen.

- Vi er ikke helt unge længere, og det har været forberedt i lang tid. Vi har derfor ikke plantet nye træer, forklarer Steen Harrsen, der fylder 78 år lillejuleaften.

Det er 22. gang med juletræssalg, og det slutter som det begyndte, det vil sige ikke helt efter planen.

Første gang var 4. december 1999, dagen efter orkanen Adam. Der blev solgt tre træer den første weekend.

I år er det coronavirus, som spøger, men han forventer alligevel et meget større salg end i 1999.

Der er åbent de sidste to weekender inden juleaften, og parret har tænkt meget over at gøre det til et coronasikkert besøg på Skovhøj.

- Vi gør gløgg, kakao og vafler gratis, så vi slipper for kontanter. Betaling for juletræer kan foregå via mobilepay på stedet eller i en udleveret konvolut, som folk kan stoppe penge i og aflevere. Man kan også betale via en bankoverførsel, bemærker Steen Harrsen.

Det er muligt at købe fældede træer. Det er også muligt at gå rundt med behørig afstand og udvælge og fælde sit træ, ligesom det kan pakkes i net uden nærkontakt, Og julestuen er rykket udendørs over et større areal.

- Men er nogle meget nervøse og forsigtige, kan de ringe og aftale at komme en hverdag og hente et træ, tilføjer han.

Indtægten fra salget går til tibetanske børns skolegang i Indien via Terres des Hommes.

Børnenes forældre er flygtet til og har fået lov til at bo i Indien og blandt andet oprette skoler, men det skal ske for egne penge eller støtte fra hjælpeorganisationer.

Plantagen nedlægges, i stedet skal der rejses skov, eller rettere området får lov til naturligt at springe i skov. Dog vil Steen Harrsen sikre sig, at der bliver variation i beplantningen. I forvejen er noget af arealet lagt om til skov med tanke på miljøet.

Ægteparret drosler ned, men sætter sig ikke hen. Vinproduktionen fortsætter.

- Det er et dobbelt projekt. Vi vil lave en ordentlig vin, og vi samarbejder med de frivillige i vinlavet. Vi skal jo ikke kede os, understreger han,

Parret har også i mange år vist deres have frem, og det er også planen i 2021, hvis ellers det bliver muligt på grund af coronavirus.

Der er juletræssalg og julestemning mellem 10 og 16 i weekenderne den 12. og 13. december og 19. og 20. december.