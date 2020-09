Sidesporet manøvrer gennem corona

- Jeg synes, vi er kommet godt i gang igen, og publikum har virkelig støttet op og været utroligt trofaste og positive - både da koncerterne fra foråret blev skubbet til efteråret, og nu hvor vi giver mulighed for, at man kan blive flyttet til en af de dobbeltkoncerter, vi afholder, forklarer leder af Sidesporets Musikklub, Niels Bo Sohl Christensen.

Sanne Salomonsen har allerede givet en ekstra koncert i Rotationen og forude venter yderligere tre dobbeltkoncerter. Abbey Road/Let it be spiller en ekstra koncert fredag den 2.oktober klokken 18. Med Ivan Petersen er der lagt en ekstra koncert ind lørdag den 14. november klokken 18, og Johnny Logan spiller en ekstra gang søndag den 6. december klokken 16.

- Som situationen er i dag, kan vi lukke langt færre publikummer ind, end vi forventede, da vi i sin tid indgik aftale med kunstnerne. Nu giver de en ekstra koncert uden beregning, så vi har en chance for at få økonomi i det, forklarer Niels Bo Sohl Christensen og tilføjer, at kunstnerne, de dage der er dobbeltkoncerter, i stedet for to gange to set, i stedet spiller ét langt set til begge koncerter.