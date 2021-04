Sidemand i bussen viste kniv og snuppede drengs taske

Kl. 14.59 anmeldte faren til den 16-årige, at sønnen havde fået frarøvet sin taske af en ung mand. Tasken indeholdt Airpods, sundhedskort og en oplader.

En patrulje blev sendt hen til den 16-årige, som blev afhørt. Han fortalte, at da han steg på bussen på stationen, bemærkede han en ukendt ung mand, der gav tegn til at den 16-årige skulle sætte sig.

De talte lidt sammen og den unge mand bad om at se drengens mærketaske. Han kiggede på tingene i tasken og tog fotos af drengens personlige kort med telefonen. Herefter viste han, at han havde en kniv i bukselinningen og truede den 16-årige, som blev frataget tasken med indhold. Herefter steg den 16-årige af bussen og kontaktede sin far, som anmeldte sagen.