Shell-grunden har fået ny ejer

- Selve salget af grunden har faktisk være på tale længe, for en fælles bekendt af den tidligere ejer, Lizzi Sørensen og mig, nævnte for længe siden, at Lizzi overvejede at sælge grunden, da hun havde lukket butikken, den 31. december 2018. Vores bekendte skabte kontakten imellem os, og vi begyndte at tale om et eventuelt køb/salg. Da det hele faldt på plads, overvejede jeg at starte en butik op igen, men det var ikke rentabelt, så det blev en selvbetjent løsning, så man nu kan gå ind og trække sig noget - ikke alkoholisk - at drikke og lidt »at gumle på«. Jeg synes selv, at det er en god løsning, fortæller Per Rasmussen.