Mogens Fannucchi fra Paradiss mister ligesom mange andre virksomheder penge under corona-krisen. Foto: Claus Sørensen

Artiklen: Sex sælger men ikke under coronakrisen

Sex sælger men ikke under coronakrisen

I 30 år har Mogens Fannucchi solgt sexlegetøj og andet til at forsøde sexlivet fra sin online butik Paradiss og de to fysiske butikker i henholdsvis Holbæk og København.

Men nu er han ligesom så mange andre forretninger blevet ramt af følgerne af coronakrisen, selv om man måske umiddelbart kunne tro, at den mere eller mindre frivillige karantæne i hjemmet giver kæreste- og ægtepar tid til at lave andet end at falde i søvn foran fjernsynet.