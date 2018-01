Tre drenge er tiltalt i møllesags-komplekset, men kun to af dem for selve branden i Søndersted Mølle i Strandparken. Den ene af dem samt den tredje dreng er tiltalt i den del af sagen, der handler om sex med en mindreårig samt optagelse og deling af et videoklip.Foto: Kim Rasmussen

Sex med 13-årig: Drengs forklaring modsiges af to år gammel chat

Holbæk - 26. januar 2018 kl. 16:52 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke med forsvarsadvokaternes gode vilje, men Retten i Holbæk gav fredag tilladelse til, at anklageren kunne bringe et nyt bevis ind i den del af sagen om møllebranden i Holbæk, der handler om to drenges seksuelle samvær og videooptagelse med en 14-årig pige.

Som tidligere omtalt på sn.dk nægter de to drenge på 16 og 17 år fra Hvidovre og Jyderup sig skyldige i at have haft sex med en person under 15 år.

De har begge under sagen, der begyndte torsdag, hævdet, at pigen har sagt til dem, at hun var fyldt 15 år.

Men sent torsdag dukkede der nye beviser op i sagen, som anklagerfuldmægtig Catharina Feldthaus orienterede retten om fredag morgen.

Hun fortalte, at hun efter retsmødet torsdag var blevet kontaktet af familien til den 14-årige pige, fordi man var i besiddelse af en udskrift af en Messenger-samtale mellem den 17-årige tiltalte og pigen.

I samtalen, der er fra maj 2016, skriver de begge deres alder. Drengen skriver, at han er 15 år, mens pigen angiver sin alder til 13, hvilket også er korrekt for begges vedkommende på det tidspunkt.

Dermed udgør chatten i anklagerens optik et vigtigt bevis i spørgsmålet om, hvorvidt i hvert fald den ene af drengene kendte pigens alder.

Netop den nu 17-årige jyderupper er tiltalt for i to tilfælde at have haft samleje med den mindreårige pige samt i ét tilfælde at have haft andet seksuelt forhold til hende - det handler om episoden i maj sidste år, hvor han førte en vodkaflaske ind i pigens vagina.

Den sag har også været omtalt her på sn.dk.

Det første samleje mellem de to var i september 2016 - fire måneder efter Messenger-chatten - hvor pigen stadig var 13 år.

Den 17-årige dreng forsvarer, Jens Klokhøj, protesterede forgæves mod fremlæggelsen. Dels mente han ikke, at den pludseligt fremkomne korrespondance var valideret, og dels undrede han sig over, at den ikke er dukket op tidligere i det nu otte måneder lange forløb.

- Det virker som om, at det er styret af drengenes forklaringer i retsmødet i går (torsdag, red.), og at nogen har ment, at der var behov for at få de her oplysninger frem, sagde Jens Klokhøj.

Han fik opbakning i sin protest fra den 16-årige tiltaltes forsvarer, Finn Walther Petersen.

Men domsmandsretten afgjorde altså, at anklageren godt måtte fremlægge udskriften, og dermed måtte den 17-årige på ny afgive forklaring.

Men han fastholdt sin hidtidige forklaring om, at pigen havde sagt, at hun var 15 år.

- Det er rigtigt, at det er sendt fra min Messenger, men jeg kan ikke huske samtalen. Det kan godt være mig, men jeg er ikke sikker. Det er to år siden, sagde han.

Der skulle være faldet dom i går, men sagen er blevet voldsomt forsinket.

I stedet ventes der nu dom i møllesagen onsdag den 11. april.

