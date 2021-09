Per Worm er én blandt mange lokale musikere, der optræder live i byen, når der er sensommersalg i Jyderup, fredag den 3. september. Arkivfoto Foto: Nuno Alexandre

Sensommersalg i Jyderup: Lutter lokale livemusikere

Holbæk - 01. september 2021

Det bliver udelukkende lokale musikere, der på forskellig vis slår tonen an og underholder med livemusik på fire forskellige lokationer, når der er sensommersalg i Jyderup, fredag den 3. september klokken 16-20.

Troels Jørgensen og Torstein Grubb

Troels Jørgensen på klaver og Torstein Grubb på bas spiller standardnumre fra den store amerikanske (jazz-) sangbog samt nogle danske og nordiske jazzklassikere. Om deres musikalske frembringelser siger de selv: - Jazz er jo en uforudsigelig musikgenre, hvor man ikke har et færdigt show, men hvor man spiller efter stemninger og tilpasser musikken til den enkelte dag.

Hør dem i Jyderup, når de spiller på Café Forsinket (Jyderup stationsbygning) klokken 16.30 til 19.30.

Natmændene

Natmændene var dem, der før i tiden hentede indholdet fra folks latriner i byerne om natten.

Natmænd var et ugleset folkefærd, der havde ry for at have dårlige manerer og være grove i kæften. De levede i udkanten af samfundet, og nogle mente ligefrem, at natmændene havde en alt for tæt forbindelse til livets mørke kræfter.

I vore dage er Natmændene et orkester, der voksede ud af en række jamsessions på den tidligere Café Habibi i Jyderup. Tidligere kaldte de sig Habibsters. Orkestret består af Michael Schmidt, Holger Vig og Tom Kræmer Lindby, som alle er musikere fra Jyderup-Bjergsted-området, og som til hverdag spiller i en lang række andre bands.

Natmændene spiller fortrinsvis musik fra den amerikanske roots-folk og country tradition. Ofte er de op til 15 mand på scenen, med kontrabas, banjo, guitar, saxofon, kor, trommer, percussion, harmonika og så videre. Fredag den 3. september optræder de imidlertid som trio.

Man ved aldrig helt, hvad der sker, når Natmændene spiller, men noget sker, og de har da også ry for at være et særdeles underholdende orkester.

De underholder i gården bag ved Gyllinghus, med indgang fra Sølystvej, Skarridsøgade og Nyvej, fredag den 3. september, klokken 16.30 til 19.30.

Nosewriters

Nosewriters medlemmer, (Per Worm, Thomas Berggren, Daniel Holm, Rune Selsing) er også lokale musikere. For dem er det vigtigste, at elske at spille sammen og lade det der spilles, udvikle sig i takt med det, der sker undervejs. Musikken er tilbagelænet instrumentalmusik uden genrebetegnelse.

Vil man opleve dem i Jyderup, fredag den 3. september, spiller de ved Stationscenteret fra klokken 16.30 til 19.30.

Søren Brix

Søren Brix er en af Danmarks dygtigste harmonikaspillere. Han kommer og spiller blandede italienske, franske, svenske og jazzede slagere.

Søren går heller aldrig af vejen for at spille et nummer på opfordring. Se og hør ham på Jyderup Præstegård, fredag den 3. september, i tidsrummet klokken 18.30 - 21.00.

